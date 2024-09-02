一貸難求！房仲提醒 有客戶打算找律師跟屋主談

銀行不動產授信逼近法令上限，使得民眾房貸「一貸難求」，儘管官方頻頻澄清沒有限貸令，連賴清德總統都出聲認為金融機構擴大解讀，讓民眾很緊張，「過當了」。房仲提醒，過往交屋時間約一個半月到兩個月，現在可能要拖到三到四個月。有些客戶索性當「雙貸族」，甚至為免違約，更打算直接找律師討論。

房仲業者指出，近期遇到不少擔心貸不到款的案例，礙於客戶個資，不願多談太細節。不過房仲業者私下透露，例如有客戶上周才下斡旋金，現在就怕貸不到款。

該房仲業者說，之前遇到一位客戶在台北市東區買舊公寓，是一般上班族，上半年原本看房很積極，但看到近來一貸難求的情況，看屋變得謹慎。不過，這位買家後來與屋主洽談到不錯價格。主要是現階段房市雖然很多變數，屋主反而容易妥協降價。

房仲還提到，這位買家原本有自備款兩成，加上工作還算穩定，也是擔心貸不到原本預期的成數，「這是現實的狀況」，因他後來跟銀行貸款，但都遇到軟釘子，回應現在流程時間比較久，手續比較麻煩的說法，客戶跟他們聊到這些困擾，還幫忙找了熟識的代書跟壽險業者談，客戶並向朋友借了約一成的錢解決，計畫等到房貸下來後再一一償還。

但房仲也說了「另一個事實」，有些客戶沒這麼幸運，試了多數的銀行管道、農漁會、壽險業者，但就真的貸不到款，本來想當「雙貸族」，先借信貸，想說一年約先撐過，但後來決定先找屋主談緩衝時間能否到明年，因若再貸不到可能落到違約，「這是2、300萬的事」，這位客戶更打算直接找律師討論。

不過該房仲也說，現在還沒簽約的客戶與屋主商談，都會主動提醒貸款問題，雙方也都會先說清楚若遇到貸款問題的解決方法，多數屋主也都可以諒解。只不過，過去房貸利率落在2.2%左右接近地板價，但現在不有2.5%，有客戶因為怕貸不到款，連3%都考慮接受。

另外，房仲還提醒，過往交屋時間約一個半月到兩個月，現在可能要拖到三到四個月。有一位客戶同樣遇到貸款時間拉長，這位客戶後來與屋主洽談，屋主認為既然價格談好，也了解現在市場狀況，答應交屋時間延後兩個月。另外有客戶則是賣股票，湊到與期待的貸款落差成數，但不便透露太多細節。

房仲業者也說，不動產業通常與特定銀行都有往來，像是有屋主也會透過房仲，或介紹代書處理，不過，個案上銀行會看客戶置產地點、本身貸款條件，接觸案例倒沒有嚴重到貸不到，只是時程真的比先前長。