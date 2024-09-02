快訊

恭喜！40歲愷樂神隱4年 「突曬超音波照」宣布懷孕

五月天為愛而唱！從高雄唱進花蓮4場全免費 14組大咖曝光

小孩熱到想吐…瑞莎曝訓練場「42度沒冷氣」 出借校方：看到很寒心

南山產物微型火災不便險 助全台逾三成中低收添保障

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
臺南市與南山人壽慈善基金會、南山產物合作，為其低收與中低收民眾提供財產保險微型保單，增添弱勢族群保障，業者提供。
臺南市與南山人壽慈善基金會、南山產物合作，為其低收與中低收民眾提供財產保險微型保單，增添弱勢族群保障，業者提供。

臺南市政府2日宣布，透過南山人壽慈善基金會捐贈保費，針對轄下3萬5千名符合中低收與低收資格民眾，在無需負擔保費下，提供「南山產物微型火災不便費用保險」保障，當被保險人居住處所不幸發生火災時，導致建築物本身或屋內物品毀損，以政府提供納保名冊，每人可獲定額8,000元的火災不便費用保險金，同一次事故給付一次，保險期間內最高可給付二次。

「南山產物微型火災不便費用保險」於2023年8月獲金管會試辦，為國內首張財產保險的微型保單，藉由南山人壽慈善基金會捐贈保費方式，至今陸續與屏東縣、新竹縣、澎湖縣、基隆市、南投縣、彰化縣與臺南市合作，總計已為全台七個縣市、逾三成中低收與低收民眾，增添財產保險上的風險防護。　　

金管會近年持續推動普惠金融，促進社會公平與實現包容性，而「南山產物微型火災不便費用保險」體現對弱勢族群照顧，也進而獲得多個獎項肯定，包括由台灣永續能源研究基金會舉辦之「第四屆台灣永續行動獎」中，被認同實踐聯合國永續發展目標SDG03「良好健康與社會福祉」，獲得銅級獎；2024保險信望愛獎「最佳商品創意獎」優選、「最佳社會責任獎」優選；保險業亞洲獎(Insurance Asia Awards)「年度保險普惠倡議獎」；香港亞洲保險新聞國家卓越獎(Country Awards for Excellence)「最具影響力的企業社會責任企劃獎」，展現守護弱勢族群、推動ESG與金融普惠的成果。

此外，有鑑於火災往往造成人們的財產付之一炬，迫切需要一筆急難救濟助金解決像是基本飲食、臨時住宿等燃眉之急，因此對於理賠之申請，南山產物秉持視客如親的態度，協助受災保戶儘速獲得不便費用保險金之理賠，真正落實保險業急難救助的使命。

今年6月彰化縣甫加入合作縣市中，在日前發生一起不幸透天厝大火時，南山產物從新聞報導中得知該處隔了32間套房，恐有弱勢民眾受災，第一時間即與彰化縣政府連繫，並成立理賠小組，啟動專人快速理賠服務；同時，在社會處的協助下迅速取得名單，視民眾需要匯款或派員現場發放理賠金，並提供慰問與必要協助。

保險金 火災 理賠

延伸閱讀

暴風雨襲擊澳洲東南部 1人喪生15萬人斷電

防地震影響防洪 新北全市84座抽水站完成防災演練

印尼蘇卡諾哈達國際機場第3航廈火災 無人傷亡

狗狗叫醒熟睡家人逃離火場 救全家後下場悲慘…13歲小主人極難過

相關新聞

獨／財政部亮牌 八大行庫還有最多8千億不動產放款空間

知情人士透露，財政部上周在行政院長卓榮泰召集的會議上首度「亮牌」，揭露八大行庫目前在銀行法第72條之2的30%的最高上限...

央行、政院兩周內請國銀高層喝三杯咖啡 結論是這三類人更難貸款

短短兩周內，國內大型行庫董總接連喝了央行總裁楊金龍、行政院院長卓榮泰的三杯「咖啡」，看似動作很大，背後動機都相同，那就是...

房貸好難貸？央行證實總裁楊金龍找22家國銀座談 銀行說法曝光

中央銀行總裁楊金龍2日邀請銀行座談，敦促銀行妥善協處民眾申請房貸困難案件。官員指出，近期有民眾反映房貸申請困難情形，央行...

民俗月、房貸卡卡 8月買賣移轉棟數六都僅台南月增

受民俗月、銀行房貸卡卡等因素影響，除台南外，五大都會區房市買氣下滑，房仲業者彙整六都地政局數據，六都8月買賣移轉棟數共達...

一貸難求！房仲提醒 有客戶打算找律師跟屋主談

銀行不動產授信逼近法令上限，使得民眾房貸「一貸難求」，儘管官方頻頻澄清沒有限貸令，連賴清德總統都出聲認為金融機構擴大解讀...

近半企業都有這弱點 勤業眾信教從「這五點」思考策略

Deloitte 亞太（Deloitte AP）2日發布企業投資研究報告，發現亞太區企業面臨著「重新平衡投資組合」的需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。