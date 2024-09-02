南山產物微型火災不便險 助全台逾三成中低收添保障

臺南市政府2日宣布，透過南山人壽慈善基金會捐贈保費，針對轄下3萬5千名符合中低收與低收資格民眾，在無需負擔保費下，提供「南山產物微型火災不便費用保險」保障，當被保險人居住處所不幸發生火災時，導致建築物本身或屋內物品毀損，以政府提供納保名冊，每人可獲定額8,000元的火災不便費用保險金，同一次事故給付一次，保險期間內最高可給付二次。

「南山產物微型火災不便費用保險」於2023年8月獲金管會試辦，為國內首張財產保險的微型保單，藉由南山人壽慈善基金會捐贈保費方式，至今陸續與屏東縣、新竹縣、澎湖縣、基隆市、南投縣、彰化縣與臺南市合作，總計已為全台七個縣市、逾三成中低收與低收民眾，增添財產保險上的風險防護。

金管會近年持續推動普惠金融，促進社會公平與實現包容性，而「南山產物微型火災不便費用保險」體現對弱勢族群照顧，也進而獲得多個獎項肯定，包括由台灣永續能源研究基金會舉辦之「第四屆台灣永續行動獎」中，被認同實踐聯合國永續發展目標SDG03「良好健康與社會福祉」，獲得銅級獎；2024保險信望愛獎「最佳商品創意獎」優選、「最佳社會責任獎」優選；保險業亞洲獎(Insurance Asia Awards)「年度保險普惠倡議獎」；香港亞洲保險新聞國家卓越獎(Country Awards for Excellence)「最具影響力的企業社會責任企劃獎」，展現守護弱勢族群、推動ESG與金融普惠的成果。

此外，有鑑於火災往往造成人們的財產付之一炬，迫切需要一筆急難救濟助金解決像是基本飲食、臨時住宿等燃眉之急，因此對於理賠之申請，南山產物秉持視客如親的態度，協助受災保戶儘速獲得不便費用保險金之理賠，真正落實保險業急難救助的使命。

今年6月彰化縣甫加入合作縣市中，在日前發生一起不幸透天厝大火時，南山產物從新聞報導中得知該處隔了32間套房，恐有弱勢民眾受災，第一時間即與彰化縣政府連繫，並成立理賠小組，啟動專人快速理賠服務；同時，在社會處的協助下迅速取得名單，視民眾需要匯款或派員現場發放理賠金，並提供慰問與必要協助。