近半企業都有這弱點 勤業眾信教從「這五點」思考策略

Deloitte 亞太（Deloitte AP）2日發布企業投資研究報告，發現亞太區企業面臨著「重新平衡投資組合」的需求，不過台灣企業高達4成未做好出售與分割準備，過去12至18個月中，發生不得不放棄出售資產情形；勤業眾信對此提供五項策略方針，協助企業保持競爭力。

Deloitte 亞太今日公布《啟動成長動能：資產組合再平衡》研究報告，調查亞太區250家、營收超過十億美元的公私營企業，發現亞太區企業面臨著「重新平衡投資組合」的需求，其中，台灣企業包括消費、金融服務、能源/資源與工業、高科技及生技醫療五大產業，高達43%比例的企業在過去12至18個月中，因未做好出售與分割準備，不得不放棄出售資產。

Deloitte 亞太CEO David Hill表示，在科技迅速發展及全球高度關注ESG倡議與承諾的時代，積極的投資組合管理將是企業成功的關鍵之一。Deloitte調查研究顯示，越來越多的企業推動收購和分割策略，驅動力來自加速減碳的承諾及期望獲得先進技術。

勤業眾信策略、風險和交易服務營運長潘家涓提出，全球經濟重塑的力量正在快速且顯著地影響台灣企業，勤業眾信彙整推動亞太企業投資組合再平衡的五大關鍵力量，並建議企業應培養積極的資產組合管理思維，重新平衡投資組合，保持競爭力並做好資產分割的準備，將會是未來企業保有韌性與成長動能的關鍵。

隨著地緣政治、ESG理念和私募股權基金的影響力增強，企業更是需要重新審視資產組合，採取多樣化的出場策略。勤業眾信建議，企業可參照五項策略方針，以保持競爭力和實現成長目標才能在快速變化的市場尋找新的機遇並提升價值。

第一，採取積極的資產組合管理思維，除了投入資源，也必須取得董事們的重視，使企業資產與對焦公司的戰略方向；在策略契合度、價值創造潛力和韌性三要素下，審視並評估投資組合，找出各種「優勢投資組合」的可能性。

第三，透過業績打造有說服力的資產亮點，並最大化適配性不佳的資產；第四，將ESG作為投資組合評估和再平衡的核心考量因素；第五，在投資組合重新平衡交易中仔細考慮稅務因素帶來的影響和機會。