快訊

恭喜！40歲愷樂神隱4年 「突曬超音波照」宣布懷孕

五月天為愛而唱！從高雄唱進花蓮4場全免費 14組大咖曝光

小孩熱到想吐…瑞莎曝訓練場「42度沒冷氣」 出借校方：看到很寒心

街口支付對店家、用戶砸行銷推街口TWQR支付高回饋

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

街口支付（JKOPay）7月開通TWQR購物功能，整體服務使用人數與交易額隨著全台更多店家採用TWQR立牌而持續成長，為鼓勵民眾使用TWQR服務，即日起推出「TWQR街頭10%回饋祭」、「街口TWQR店家0手續費」兩大活動，提供民眾更多元的使用場景，持續推升台灣電子支付普及率。

民眾即日起至 12 月底於全台街口支付標示TWQR店家消費，並使用包括街口支付在內的各家銀行及電支機構 APP 掃描 QR Code 付款可享 10% 回饋，如用街口支付App綁定台新玫瑰系列卡（含台新玫瑰卡、太陽/玫瑰卡(天天刷/大筆刷方案)、玫瑰 Giving 卡）付款再享加碼 10% 回饋，綁定街利存帳戶、街口帳戶付款亦可分別享筆筆 2%、1% 回饋無上限。

街口支付總經理范庭甄表示，8月推出街口TWQR店家0手續費活動後吸引不少業者加入，其中不乏過去未導入行動支付的街邊店，代表一個TWQR QR Code即可統一收款與對帳的便利特性，以及街口多項專屬店家專屬服務、眾多行銷活動協助商家導客等優勢獲得店家青睞，年底前祭出TWQR兩大活動，鼓勵全台民眾及商家選用街口支付，體驗更為簡單省心的數位支付與收款服務。

QR Code 台新 街口支付

延伸閱讀

台新表揚青少年志工 菁英獎徵件活動起跑

促台日交流 台新銀贊助NHK交響樂團全台巡演

台新金曾提收購新光金卻遭拒？金管會：需檢視當年所提條件

台新金總座針對「新新併」提出五大聲明 不排除拉高換股比例

相關新聞

獨／財政部亮牌 八大行庫還有最多8千億不動產放款空間

知情人士透露，財政部上周在行政院長卓榮泰召集的會議上首度「亮牌」，揭露八大行庫目前在銀行法第72條之2的30%的最高上限...

央行、政院兩周內請國銀高層喝三杯咖啡 結論是這三類人更難貸款

短短兩周內，國內大型行庫董總接連喝了央行總裁楊金龍、行政院院長卓榮泰的三杯「咖啡」，看似動作很大，背後動機都相同，那就是...

房貸好難貸？央行證實總裁楊金龍找22家國銀座談 銀行說法曝光

中央銀行總裁楊金龍2日邀請銀行座談，敦促銀行妥善協處民眾申請房貸困難案件。官員指出，近期有民眾反映房貸申請困難情形，央行...

民俗月、房貸卡卡 8月買賣移轉棟數六都僅台南月增

受民俗月、銀行房貸卡卡等因素影響，除台南外，五大都會區房市買氣下滑，房仲業者彙整六都地政局數據，六都8月買賣移轉棟數共達...

一貸難求！房仲提醒 有客戶打算找律師跟屋主談

銀行不動產授信逼近法令上限，使得民眾房貸「一貸難求」，儘管官方頻頻澄清沒有限貸令，連賴清德總統都出聲認為金融機構擴大解讀...

近半企業都有這弱點 勤業眾信教從「這五點」思考策略

Deloitte 亞太（Deloitte AP）2日發布企業投資研究報告，發現亞太區企業面臨著「重新平衡投資組合」的需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。