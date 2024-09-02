街口支付對店家、用戶砸行銷推街口TWQR支付高回饋

街口支付（JKOPay）7月開通TWQR購物功能，整體服務使用人數與交易額隨著全台更多店家採用TWQR立牌而持續成長，為鼓勵民眾使用TWQR服務，即日起推出「TWQR街頭10%回饋祭」、「街口TWQR店家0手續費」兩大活動，提供民眾更多元的使用場景，持續推升台灣電子支付普及率。

民眾即日起至 12 月底於全台街口支付標示TWQR店家消費，並使用包括街口支付在內的各家銀行及電支機構 APP 掃描 QR Code 付款可享 10% 回饋，如用街口支付App綁定台新玫瑰系列卡（含台新玫瑰卡、太陽/玫瑰卡(天天刷/大筆刷方案)、玫瑰 Giving 卡）付款再享加碼 10% 回饋，綁定街利存帳戶、街口帳戶付款亦可分別享筆筆 2%、1% 回饋無上限。

街口支付總經理范庭甄表示，8月推出街口TWQR店家0手續費活動後吸引不少業者加入，其中不乏過去未導入行動支付的街邊店，代表一個TWQR QR Code即可統一收款與對帳的便利特性，以及街口多項專屬店家專屬服務、眾多行銷活動協助商家導客等優勢獲得店家青睞，年底前祭出TWQR兩大活動，鼓勵全台民眾及商家選用街口支付，體驗更為簡單省心的數位支付與收款服務。