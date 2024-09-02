央行楊金龍指房貸5狀況 籲國銀：要讓首購族借得到錢

購屋族房貸「一貸難求」驚動總統賴清德，央行總裁楊金龍2日一早約見逾20家國銀總經理，指出各銀行因房貸水位爆滿，可貸資金變少，呼籲各銀行應將有限資源引導到有正常資金需求者，如無自用住宅、首購族等「一定要讓他們可以貸得到款」。

會中幾乎每家銀行總經理都有發言，多數指出「已准未撥」的量很大，光這些既有舊案需要時間消化，可能得消化到今年底，顯示這波房貸「緊」報，今年底前恐難解除。

央行是在上周發函給逾20家國銀，調查兩大問題，一、銀行對首購族的貸放款如何處理？二、若有客訴，如何處理？

會中央行指出，經調查了解，目前銀行房貸市場有五大狀況：審查期間拉長、利率拉高、貸款成數下降、排隊撥款、暫停收件，主因是進件量暴增讓各銀行房貸水位已逼近《銀行法》72-2條不動產放款限30%的法定上限，使各銀行採取控管措施。

楊金龍提示兩大重點，一、這五大狀況可能會引起民怨，呼籲各銀行在可貸額度變少下，需將有限資金引導到有正常貸款需求者，如無自用住宅、首購族、都更危老、廠房自建等正常資金需求上，善盡社會責任。

二、銀行總行和分行需有明確SOP來處理民怨。會中有業者提及，首購族仍持續增加，或是建融動工興建，都會讓「不動產放款占比，短期降不下來」，央行也表示可理解且接受。

央行指出，各銀行資金狀況和申貸量不同，要自己去控管，若水位高了，應把資金用在真正、和正常資金需求者，炒房和投資客仍須嚴加控管。

楊金龍提及，過去只有1~2家銀行房貸水位很高（指接近銀行法72-2條不動產限額），但目前是普遍都很高，這是一個警訊，顯示房市很熱，即便有些銀行不動產放款占總放款是在平均值37.4%以下，仍需要去做自主控管總量。