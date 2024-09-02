獨／財政部亮牌 八大行庫還有最多8千億不動產放款空間

知情人士透露，財政部上周在行政院長卓榮泰召集的會議上首度「亮牌」，揭露八大行庫目前在銀行法第72條之2的30%的最高上限下，還可承作的不動產放款空間。若以30%為限，約可承作8千億元，若以28.5%為限，則約可承作5千億元。前者是「紅燈」，銀行一旦承作金額超過就違法，後者有如「黃燈」，是行庫自行設立的警戒線。

在卓揆上周五召集的會議上，除了與八大行庫的董事長、總經理「面對面」之外，關於房貸的「限貸令」引發民怨的問題，更是會議重點。不只財長莊翠雲、國庫署長陳柏誠，金管會主委彭金隆、銀行局長莊琇媛也都到場，財政部則在會中報告所盤點的各大行庫距銀行法第72條之2所規定的上限，還有多少不動產放款空間。

這場會議，不只財長，連金管會主委和銀行局長列席，代表卓揆不只公股行庫，也認為其他民營銀行是否有「限貸令」，金管會也得處理。

一位行庫高層指出，首購族房貸最多的仍為八大行庫，不少大型民營銀行則會在房貸客戶上精挑細選，要對財管業務有貢獻的，首購族並非其目標群，金管會只要金檢銀行，攤開來客戶情況就會知道。現在民營銀行願否承接這些首購族，財政部管不動，可能要看金管會，包括中央銀行今日特別找其他大型民營銀行一起和八大行庫開會，也正是希望全體國銀「同心協力」。

上述財政部揭露的不動產放款，是指房貸和土建融業務加總計算之後所能承作的空間，不過上述數字並未剔除行庫「已准而未動撥」的額度，例如，行庫已經受理的並正在進行「對保」的房貸，由於尚未實際撥款，因此也計算在這8千億元的額度之內；此外，很多先前行庫已應允核准的土建融案，由於要按工程進度撥款，也都屬「已准但未動用額度」。

換言之，行庫的不動產放款額度，即使仍有放款空間，仍相當吃緊。根據目前各行庫盤點的情況，台灣銀行大約有1200億元，但其中約有750億元為已准而未動用的部位，換言之，只有450億元的額度，合庫也大約有1100多億元、華銀則有將近500億元、台企銀有約700億元，算是部位較多的銀行。上述數字，同樣包括已准而未動用部位，必須減除之後，再加上銀行每月所受理大約百億的房貸還款量，才是行庫真正可受理新案的空間。

而未受銀行法第72條之2規範的土銀，目前則以土建融和房貸，分別不得超過總放款量的25%、35%來為其上限；據指出，目前土銀的土建融和房貸業務，各約占總放款量的21%、31%，因此，各有4%的空間，加總起來，土銀目前可承作的總量大約有700多億元，亦即土建融或房貸業務，各有350多億元的空間。