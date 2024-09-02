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歷時八年再主持法說 凱基金總座楊文鈞將提出長遠穩定的股利政策

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
凱基金控總經理楊文鈞。圖/本報資料照片
凱基金控總經理楊文鈞。圖/本報資料照片

凱基金控（由開發金控更名）今日召開法說會，總經理楊文鈞歷時八年之後，回任金控總經理，這也是八年來他再度主持法說會，他特別指出，凱基金控的股價淨值比小於1，不僅股價委屈，他認為也與股利缺乏穩定有關，他更在法說會上向股東致歉，表示將提出長遠穩定的股利政策給股東。

楊文鈞指出，在台灣所有金控裡，凱基金控股價淨值比是低於1的，這是很委屈的，他進而指出，穩定的股利政策，也是股東要求的，並為這幾年來的股利向股東抱歉，表示當時是「一年看一年」，而未做長遠可預測、有成長性的股利政策，未來將特定重視股利的穩定性。

他表示，ETF（指數型股票基金）對股市影響愈來愈大，其選股標準之一，就是股利發放的足跡，另外，買金融股的投資人，也更注意股利，由於這二大因素，更使凱基金控在股利發放上，未來不再會「一年看一年」，而是會有長遠穩定的股利政策，讓投資人對凱基金控的持股更有信心。

楊文鈞表示，更名為凱基金控之後的「品牌」重要性，表示未來更要善用品牌，並且用以整合集團旗下各子公司的行銷，希望改名為「凱基金控」之後，對於品牌會更力求客戶有更新的認知。

對共同行銷，發展跨金控旗下子公司的行銷動能將是重點。楊文鈞指出，凱基有很大的人壽及證券，但銀行及投信相對規模小：「共同行銷此時不是加分，而是必須要做的事！」在共同行銷上，希望客戶來凱基金控集團時，更能得到全方位服務為重要目標。

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