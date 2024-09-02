洗刷限貸令！ 央行總裁召集行庫開會 強調首購族優先

中央銀行總裁楊金龍2日上午親自召集八大公股行庫總座開會，目的是要洗刷「限貸令」爭議，在聽取各總經理對於目前房貸面臨的限貸問題之後，楊金龍最後做出二大裁示，首先是一定要滿足首購民眾的貸款需求，行庫也有共識將額度優先撥給首購族、新青安；二是對於民眾的客訴爭議要柔性處理及說明，避免製造更多誤會。

市場限貸令延燒之後，引起民怨。上周閣揆卓榮泰對外發聲強調要維護民眾的貸款權益，並將邀請央行討論方案，盼9月6日前做出讓民眾安心的決定。之後，央行就通知各大行庫總經理來開會。而周日晚間總統賴清德更在上節目時提及「銀行反應過當了。」

各大行庫在會中向央行表示，實在是因為面臨《銀行法》第72條之2規定的不動產授信30%法定限額，在警戒線上必須有所控管，不過，現已經火速盤點餘額，並且將以首購族房貸為優先，諸如有建商將土建融的部位還掉所空出來的額度會優先給首購自住、新青安甚至都更危老使用。

此外，各行庫在會中也達共識，若是已完成對保，則民眾一定能得到撥款，會優先處理。