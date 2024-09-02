楊金龍再約國銀總座「喝咖啡」談房貸 央行回應了

中央銀行總裁楊金龍2日上午再找國銀總經理「喝咖啡」，主要是針對近期銀行房貸「限貸令」激起民怨，楊金龍找來銀行主管聽取「是否遭遇什麼困難」、了解銀行目前房貸撥款概況後，重申應充分滿足貸款族的需求，同時也要好好安撫客戶、避免激起民怨。

對此；央行官員今日證實，確實有找銀行來行討論房貸議題，詳細內容稍晚會對外說明。

市場傳言，楊金龍今日上午親上火線，召集20多家國銀總經理，包含業務局、金檢處等官員也一同列席；據透露，今天不只公股行庫，還包含近十家民營銀行，與會主管透露，楊總裁今天主要是聽取銀行承作房貸的現況、是否遭遇困難，如何解決目前市場上的房貸荒，對於房貸相關客訴也應好好給予安撫。

一名銀行總經理說，「楊總裁找我們聊天，問問看銀行在房貸業務上是否遭遇什麼困難，但對於限貸令，各家銀行都回覆說目前正常承作」。

總統賴清德上任屆滿100天接受電視專訪時提到，央行並無限貸令，「金融行庫因應過當了」，行政院長卓榮泰會找央行總裁瞭解並處理。賴總統也提及，新青安貸款將額度提高到1,000萬元，並拉長寬限期到5年，但很可惜有人抱著投資心態，政院為此已作出調整；他澄清，央行並無限貸令，而是提醒金融行庫對房地產的融資不得超過本身資產30%，「金融行庫因應過當了」，已簽約、首購族都應受理貸款。