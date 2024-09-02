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獨／「限貸」惹民怨 楊金龍親上火線與銀行開會2小時 做出二大裁示

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行總裁楊金龍。圖/本報系資料照片
央行總裁楊金龍。圖/本報系資料照片

中央銀行總裁楊金龍今日早上10時親上火線，召集八大公股行庫及10多家民營銀行總經理，總計超過20家銀行代表與會，會議進行約2個小時，在聽取各總經理對於目前房貸「限貸」問題及民眾恐慌情況的陳述後，楊金龍做出二大裁示，一是一定要滿足首購民眾的貸款需求，不能反而造成民眾交屋時違約；二是對於民眾的客訴爭議，一定要柔性勸導，不能再製造更多誤會。

據悉，今日央行召集會議的陣仗很大，包括業務局、檢查局等一字排開和楊金龍一起聽取簡報，由於央行這次開會，僅讓各行庫總經理一人前來，保密工夫也到家。知情人士指出，在上周五閣揆卓榮泰對外強調要維護首購族的貸款權益之後，央行就通知各大行庫總經理來開會，而周日晚間賴總統上節目提及「銀行反應過當了。」使今日會議更顯重要。

各大行庫在會中也達共識，若是已完成對保，則民眾一定能得到撥款，會優先處理。

各大行庫在會中向央行表示，已經火速盤點可貸款的餘額，並且將以首購族房貸為優先，並且也有行庫指出，在存款部位上，由於民眾投資股票、ETF（指數型股票基金）愈來愈多，造成存款流失，也是使得銀行逼近銀行法第72條之2規定不動產授信不得逾30%的主因。

央行 房貸 新青安房貸 楊金龍

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