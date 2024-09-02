證交所辦理人才培育推進永續發展 關注氣候變遷與淨零碳排

配合主管機關「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「上市櫃公司永續發展行動方案」規劃，臺灣證券交易所為了協助上市櫃公司達成永續發展目標，讓企業了解方案內容並及早因應，展開了一系列的宣導措施，與中華公司治理協會、臺北大學、中興大學、中山大學等合作，將在北部於9月3日(周二)至9月4日(周三)、南部於9月12日(周四)至9月13日(周五)、中部於10月3日(周四)至10月4日(周五)共同舉辦氣候變遷風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會，將對我國企業及資本市場帶來正向力量及良性循環。

這次活動區分公司治理主管及董事不同面向，為滿足企業符合國際品牌供應鏈及自身的碳中和要求，及配合碳交所第二批自然碳匯專案的國際碳權上架，工作坊部分邀請碳交所擔任開場講者，介紹台灣碳交易市場於淨零趨勢下的發展，而實作工作坊則邀請經驗豐富的團隊透過分組討論方式深度探討TCFD的實務與應用、風險辨識與財務影響，有助提升公司治理主管及永續相關高階經理人的實務運作。

淨零碳排宣導會則由證交所總經理李愛玲擔任開場，邀請產學界的專業人士及學者分享最新趨勢及見解，與上市公司董事及公司治理主管交流對話，期望藉由這次活動促進台灣資本市場永續轉型，接軌國際。

這活動中南部場次尚有名額，報名截止日為各場次前2 日，額滿即止，歡迎各上市公司董事、公司治理主管及高階經理人踴躍報名參加。【報名連結公司治理中心網站宣導活動:https://cgc.twse.com.tw/promoteEvent/promoteEventCh】