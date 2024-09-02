元富證券與 KKday 合作推出「投資找元富 fun鬆旅遊去」

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元富證券持續加深品牌合作，發揮多品牌的商業綜效，以生活即投資的概念為訴求，接連與全家便利商店、momo購物網及愛爾達電視等合作推出優惠活動，成功創造話題。元富觀察近年來消費者旅遊趨勢，在選擇旅遊商品時朝向個人化及客製化發展，更多旅客偏好依自己的旅遊喜好規劃自主遊程。元富證券此次鎖定愛旅遊的族群推出活動，提供客戶投資之餘，愜意享受旅行。

KKday為亞洲最大旅遊體驗平台，其內容商品遍及全球超過90個國家、550個城市及30萬種以上的旅遊體驗，深入挖掘在地旅遊體驗行程，提供易於使用的預訂平台，注重品質亦專注創造特色及差異化的體驗商品，同時具備最完善的售後服務，是國人在進行行程規劃時的首選旅遊平台。

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