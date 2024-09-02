台幣在Fed降息後升勢恐落後其他亞幣？分析師點這些原因

彭博資訊引述分析師看法報導，在美國聯準會（Fed）開始降息後，新台幣的升勢可能再度不如其他亞幣，原因是利率分歧且台灣企業持有美元的動機較強。

新台幣兌美元匯率在8月勁升2.8%，先前因美國經濟數據走軟與Fed鞏固9月降息預期，導致美元在全球走貶。不過，相較於其他亞幣，台幣升值幅度遜色，例如馬元和印尼盾都勁升至少5%。

台幣受到抑制的主要原因，包括對美國持續有寬廣的利差，這會維持對美元的需求，因為利差交易尋求較高報酬。

央行擔心出口競爭力遭侵蝕，以及對國內壽險業者鬆綁避險規定，都可能減緩台幣的升值。此外，台灣企業努力提高從美國到東南亞的海外投資，同時減少對中國大陸曝險，代表台企對美元的需求依然強勁。再加上美國總統大選將至，對兩岸關係構成不確定性，也引發更多匯率波動。

ING集團大中華區首席經濟師宋林（Lynn Song）表示：「台幣可能見到一些影響因素，像是美國選舉、科技業的發展等等，這些因素影響其他亞幣的程度沒那麼多。」「直到這些不確定性解決前，或許能合理預期台幣走勢落後的情況延續。」

從基本面而言，台灣出口業者把美元換回台幣的兌換率低，源自於熱門的利差交易，後者以較低利率借入台幣，買進收益較高的外幣資產。

美銀策略師Chun Him Cheung表示，台灣企業對海外投資的結構性需求提升也是另一因素，「對外國投資提升的大多數因素，源自於讓製造產能搬離中國大陸的去風險化行動」。

美銀建議透過無本金交割遠期外匯交易賣出台幣兌韓元，以便善用兩地科技出口的不同貨幣情勢差異。

台灣金融監管當局採取新制，緩和壽險業者外匯避險成本的負擔，也將為台幣匯率帶來壓力。這類避險一直是台幣近期反彈回升的部分原因。

另外，令市場審慎的另一因素，則是任何台幣過度升值會帶來的政策風險。升值太快不利台灣科技業把全球AI狂潮帶來的好處最大化。

巴克萊銀行策略師Lemon Zhang認為，美元兌台幣的短期支撐位在台幣31.5元至31.8元，因為台灣的央行可能會介入限制台幣進一步升值的步調；高盛則預測到11月底美元會進一步升值至台幣33元。

不過一些分析師對台幣展望較為樂觀，理由是在Fed降息後，資金會流入新興市場股市，台幣可望受惠。另外，人民幣和日圓近期升值，也可望為台幣帶來外溢效益。

法國巴黎銀行大中華外匯策略師Ju Wang表示：「不要認為台幣這一輪升值已經結束了。壽險業新制將影響中期，但（台幣）市場必須追上人民幣走勢。」

儘管如此，美國大選仍是甚大的不確定因素。花旗集團認為直到11月，台幣兌美元匯率會是遭放空的目標。該銀行在上周的報告中表示，台幣面對關稅和美選舉風險方面顯然「脆弱」，台幣也面臨總體經濟情勢的不確定性。