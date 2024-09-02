7月國銀新南向放款跳增352億元 澳洲、新加坡最熱

據金管會統計，2024年7月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,776億元，月增352億元是今年單月增額次高，累計前七月增加1,921億元，銀行圈認為有三大主因，一、近月聯貸案剛好在7月集中撥貸，二、6月部分台商還款作帳，7月開始動撥周轉性融資，三、7月台幣驟貶1.2%推升放款量。

一家銀行主管坦言，新南向放款多以美元計價，當美元升、台幣貶，放款從美元折算成台幣計價時，自然台幣放款會「虛胖」，若折換回去美元，整體新南向放款應是緩增。

以7月底美元匯率32.836元換算，國銀對新南向放款餘額是541.4億美元，月增僅4.4億美元與5月增額相當，顯示匯率因素也影響了放款量增減；8月台幣反轉狂升2.8%，恐會壓抑新南向放款量。

今年前七月新增放款1,921億元，金管會指出，是因新南向國家經貿活絡，資金需求增加所致，又以印度、澳洲、新加坡等三大市場，有新增授信案、推升授信總餘額增加。

其中國銀對印度市場，累計前七月新增放款大增936億元傲視群雄，澳洲放款大增689億元次之，新加坡也增加了453億元，尤其澳洲市場從4月開始，每月放款量都有百億元之譜，資金需求最殷切。

銀行主管說，澳洲將在2032年舉辦奧運，蘊含基礎建設業務商機，加上各產業疫後復甦和暫停升息，預料企業籌資及再融資需求可望逐漸增加。

美國9月降息後，企業借貸成本降低，是否會更進一步提振需求？銀行主管說，美國降息，的確對外幣放款有助，可引發企業資金需求，但新南向各市場仍有差異，如越南市場中，越資銀行瘋搶台商客戶，利差縮減，恐將削弱台資銀行對越南市場放款動能。

金管會公布國銀對新南向市場放款統計數。1月新增放款343億元，2月因農曆過年、營業日減少，新增放款略降到219億元，3月季底又大增645億元是近年單月新高，4月降到296億元，5月再降到84億元，6月衰退18億元。

7月反轉增加352億元，累計前七月增加1,921億元，為年度新增放款目標634億元的3倍，已連續半年都超標達陣全年放款目標。

前七月放款增加前五大是，永豐銀增加257億元居首，台新銀增加196億元次之，北富銀增加191億元，中信銀181億元，國泰世華銀149億元，清一色全是民營銀行，顯示民營銀行積極搶攻新南向放款市場。