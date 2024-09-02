獨家／房貸「一貸難求」驚動賴總統 央行今找國銀開會

新青安政策熱炒房市，銀行房貸水位暴漲，央行要銀行自主控管不動產貸款量，銀行紛控管新房貸進件，舊案全面排隊等撥款，讓購屋族「一貸難求」惹民怨，驚動總統賴清德；據了解，央行今（2日）一早找銀行開會，了解各銀行對首購族房貸，及客訴案怎麼處理。

央行今天一早邀集各銀行，主要討論兩大議題，一、對首購族，各銀行的放貸怎麼處理？二、若有客訴，又該怎麼處理？

據了解，央行與金管會已採一致做法，若有民眾陳情、一律請銀行處理，基本原則是，已「對保（指客戶來申請且被核准）過了」，等於已承諾貸款額度了，當客戶要交屋時，不能還讓客戶「排隊等撥款」。

總統賴清德接受年代新聞台「雅琴看世界」專訪，9月1日晚間正式播出，他重申並沒有所謂「限貸令」，只是很多金融機構對不動產融資已接近30%上限（指銀行法72-2條），央行只是提醒他們要注意。

賴清德說，結果各銀行去處理這件事，就是不借你了，或是你談好了、簽約了就給妳中斷了，「我認為各銀行因應這件事情是過當了，簽約了、首次購屋了都要給人家」。

一家民營銀行主管私下說，這波從七月初開始蔓延的房貸「緊」報，是因房貸量衝太快了，如大水倒灌，一時無法消化，的確是有行庫、大型民營銀行已逼近《銀行法》72-2條28%內部警戒水位，被迫快刀斬。

但也有多數銀行管控房貸額度，並非是72-2條到頂，而是房貸增量已遠超過內部風控指標、快要「破表」了，基於銀行風險控管才暫喊停。

事實上，央行是擔心國銀不動產集中度（不動產放款占總放款水位）及房貸水位暴漲問題。據央行6月底統計，國銀不動產放款占總放款是37.4%已逼近史上新高水位。

據金管會7月底統計，依銀行法72-2條，全體銀行不動產放款占總存款及金融債平均比率是26.61%，較6月小幅下滑了0.01個百分點，占比28~29%者有五家，27~28%則有八家，等於占比逾27%者有13家，與6月相當。