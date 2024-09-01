解決低薪 賴總統：經濟發展、產業升級 自然提高薪水

賴清德總統就職逾百日，接受電視專訪面對各種議題。談到台灣低薪議題，賴總統1日表示，「因為人力也是種商品，當我們工作機會多了、然後人力的需求多了，自然而然人力的價值也會提高。」他強調，經濟要發展、然後產業能夠升級，自然而然有更多的工作機會、也自然而然的，可以提高比較好的薪水。

賴總統日前接受《雅琴看世界》專訪於今晚播出。他表示，包括輝達（Nvidia）黃仁勳、超微（AMD）蘇姿丰、以及美超微梁見後先後來訪台灣、甚至繼續規劃投資台灣，不完全是因為台灣科技人才薪水低，而是因為台灣人才的素質、科技人才素質很好，而且我們的創意、研發的能力也很強，所以他們才會來。

如何提升台灣的薪水，賴總統說，首先，地板、有就是所謂的基本工資一定要提高，根據產業發展、經濟進步，一定要適度的調升基本工資；其次，科技產業因為他們的附加價值大，薪水自然會比較高，未來我們讓中小企業能夠升級轉型、讓他們更有競爭力、更有附加價值的時候，他自然而然可以提供更好的這個薪水。

他指出，另外一部分是就是善用台灣包括金融保險本身目前的資金，要成立一個「亞洲的資產管理中心」，這個金管會已經宣布了，再一段時間就可以提出具體的做法是怎麼樣，「等於是收益會比較大、能夠提供的薪資自然而然會比較高」。

賴總統解釋，現在金融業，特別是保險業有7成的資金存款都對外購買債券，有時候是買新加坡的、有時候是買美國或是其他國家的，結果很多台灣人前往新加坡或香港工作、幫忙投資理財，若現在台灣要成為亞洲的資產管理中心，至少管理自己的資金就可以提供不少的工作機會，然後創造好的薪水。