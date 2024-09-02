國銀7月新南向放款攀高

據金管會統計，2024年7月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,776億元，月增352億元是今年單月次高，累計前七月增加1,921億元，銀行圈認為有三大主因，一、近月聯貸案剛好在7月集中撥貸，二、6月部分台商還款作帳，7月開始動撥周轉性融資，三、7月台幣驟貶1.2%推升放款量。

一家銀行主管坦言，新南向放款多以美元計價，當美元升、台幣貶，放款從美元折算成台幣計價時，自然台幣放款會「虛胖」，若折換回去美元，整體新南向放款應是緩增。

以7月底美元匯率32.836元換算，國銀對新南向放款餘額是541.4億美元，月增僅4.4億美元與5月增額相當，顯示匯率因素也影響了放款量增減；8月台幣反轉狂升2.8%，恐會壓抑新南向放款量。

今年前七月新增放款1,921億元，金管會指出，是因新南向國家經貿活絡，資金需求增加所致，又以印度、澳洲、新加坡三大市場新增授信案、推升授信總餘額增加。

其中國銀對印度市場，累計前七月新增放款大增936億元傲視群雄，澳洲放款大增689億元次之，新加坡也增加了453億元。