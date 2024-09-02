金融三業前七月賺贏去年 盈餘7,694億元寫同期新高

據金管會統計，2024年前七月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘7,694億元寫史上同期新高，年增50%，超越2023年一整年獲利，銀行與壽險業認列現金股息成獲利大補丸，惟9月料美國啟動降息及美11月大選，均埋金融業獲利續航變數。

金融三業獲利巔峰是2021年狂賺9,356億元，2024年前七月已大賺7,694億元，是2023年全年7,036億元的1.1倍，若下半年市況能持穩，2024年全年有望拿下獲利后冠。

惟法人示警，7月至8月是金融業認列現金股息，加上7月台幣貶值擴大讓壽險業避險成本大降，才進一步推高獲利，料7月壽險業獲利恐是全年高點，8月台幣轉升值2.8%，恐讓壽險業獲利承壓。

金融業近年獲利概況

9月美國將啟動降息，債券殖利率走低有助壽險、銀行投資評價，及銀行財管手收，但台幣升值壓力也擴大，料壽險業將積極實現資本利得及動用外匯準備金以降低匯損，11月再逢美國大選，政經變數替下半年金融業獲利埋隱憂。

金管會公布金融業2024年7月和前七月獲利。7月單月金融三業賺1,632億元，月增33.5%，主因是銀行與壽險業認列股息收入，台幣轉貶也降低避險成本，7月單月壽險業狂賺860億元刷史上單月新高，一舉超越銀行業的571億元，成貢獻主力。

累計前七月以銀行業3,574.3億元最賺，貢獻半數獲利，續寫史上同期新高，年增11%，證券期貨投信業賺934億元、年增48%，保險業賺3,186億元，年增1.5倍。

銀行局副局長童政彰說，整體銀行業前七月稅前盈餘3,574.3億元寫歷年同期新高，已達2023年全年獲利七成，其中本國銀行賺3,285億元同創史上同期新高，主因是財管商品手續費收入及投資淨收益都增加。

保險業前七月大賺3,186億元，其中壽險業賺3,005億元、產險業181億元，壽險業受惠淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。