拚央行總量管制 大型行庫將出三招因應

中央銀行要求全體國銀提出不動產放款的「總量管制措施」，減降現有的不動產放款水位，9月6日交卷在即，其中尤以八大行庫的房貸水位最為吃緊，據指出，各大行庫在作法大致有三種方式，其一是承作房貸的擔保品價值，將瞄準在2千萬元上下的平價宅，來增加可承作的房貸件數；其二，由於雙北市普遍房價總價較高，因此承作房貸的區域會從北部再南移到中南部，以增加可承作件數；其三，吸收更多存款來作為銀行法72條之2不動產放款上限30%的後盾，通常會以吸收三個月或半年期為主，但倘若基於降低存款移動的不穩定性考量，也有可能吸收半年期以上的存款。

近來大型金控陸續召開法說會，台新、富邦、中信都表示，目前可承作的不動產放款空間還有近1千億；據了解，八大行庫能和這三家銀行旗鼓相當的，大約只剩台銀，因為台銀存款規模大，銀行法第72條之2的水位還在26%左右，不少行庫則已在27.5%至28%的水準。據統計，台銀目前的銀行法72條之2的額度還有1200億左右，但是台銀已經核准還沒有撥出去的額度就有750億，所以目前實際可再受理新案的額度也只有450億左右。

閣揆卓榮泰在上周四召見八大行庫新任董事長和總經理，再三耳提面命要以「首購族」房貸為優先，值得注意的是，卓揆相關指示也使建商的「整批型分戶房貸」，面臨更大的挑戰。大型行庫高層指出，過去整批型分戶房貸，不會去區分是否為首購族，頂多就是若是依照央行選擇性信用管制措施，有成數和利率上的差異，但現在銀行的房貸額度吃緊，恐怕在銀行先保留額度給首購族的情況之下， 若是「二房」，恐怕即使是透過分戶房貸的方式，也不見得能申請得到。

八大行庫中，約半數行庫私下指出，8月進件的房貸，現在可能都要排到今年底，但明年還有明年的麻煩要解決，其中包括兆豐金、合庫金、第一金等三家金控旗下的銀行，為金管會位列「大到不能倒」的銀行，因此更有降低放款風險權數的壓力，這也使這三大銀行所能承作房貸的空間，更為有限；至於其他包括彰銀、華銀、台企銀等銀行，同樣也都有「水位將滿」的問題。

另一個嚴重的問題在於土建融。據悉，已有銀行下令分行，未來承接土建融案，必須經過總行同意才能接，以免「破表」；此外，八大行庫先前已承接的土建融案，已准而未撥的額度，估計大部分都介於500億至1千億之間，現在這些「舊案」尚未消化完，就碰到總量管制的要求，讓行庫大傷腦筋，一位行庫高層表示，在非常時期，只能爭取建商客戶的諒解，配合行庫在房貸與土建融之間作資金調度。

行庫主管指出，去年八月新青安上路，各行庫的房貸水位也直線上升，由於額度吃緊，因此，下半年為首購族救急，恐怕要看民營銀行願意放多少額度出來，但由於土建融利率都在3%以上，比起房貸利率好得多，因此民營銀行恐怕願承接的也相當有限。