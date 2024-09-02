中信卡50年廣告上線 百萬份紅包分享卡友

1974年中國信託商業銀行推出台灣首張信用卡，經過半世紀的努力，中信不僅是台灣金融史上信用卡的創始者，更是台灣支付產業發展的重要推手。為感謝廣大中信卡友，中信銀今（2）日推出品牌廣告「中信卡50年 謝謝你帶著我一起」，勾勒出台灣各行各業辛勤付出，共同成就精彩的50年。為歡慶中國信託信用卡發卡50年，中信銀行特別準備百萬份紅包，只要LINE Pay掃碼刷中信信用卡單筆消費滿199元即可領取，與廣大卡友共享喜悅。

中信金控創辦人辜濓松催生下，中國信託於1974年發行台灣首張信用卡，將嶄新的支付方式帶入台灣。

觀察到台灣卡友的消費行為，1993年中信銀行發行全台首張慈善認同卡及首張百貨聯名卡，1996年成立台灣第一個24小時客服中心，提供中信卡友不間斷的服務，同時致力於完善商店金流，中信銀行成為台灣第一家提供收單服務的本國銀行。

2000年起，中信銀創新服務功能，以零接觸信用卡及感應裝置交易方式，開啟感應交易時代；2010年以來，因應金融科技趨勢，中信銀率先導入國際NFC支付模式，推動行動支付。更攜手各產業領導品牌，打造一站式生活金融服務，建立支付生態圈。歷經50年歲月，卡友一路陪伴中信銀，見證台灣支付發展歷程。

中信銀行董事長陳佳文表示，信用卡業務就是中國信託得以發展為台灣最大民營銀行的關鍵，只要提到中國信託，許多人第一個想到的就是中信卡。中國信託感謝50年來，一路陪伴合作夥伴、聯名團體、國際組織，以及超過1,000萬客戶對中國信託的支持，促使中國信託同仁可以持續創新，打造出無時不在、無所不在且最有溫度的服務體驗。

中國信託於台北市南港區中國信託金融園區建築物外牆貼上卡號「2341 0368 0024 0365」的超大信用卡，對全台2,341萬人、368個鄉鎮、24小時、365天用心付出表達敬意。