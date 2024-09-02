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台新表揚青少年志工 菁英獎徵件活動起跑

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
第25屆青少年志工菁英獎即日起開放網路徵件報名。 台新青少年基金會 ／提供
第25屆青少年志工菁英獎即日起開放網路徵件報名。 台新青少年基金會 ／提供

台新青少年基金會舉辦「台新青少年志工菁英獎」活動，即日起至10月31日開放網路報名，徵選並表揚國高中生優秀志願服務事蹟，鼓勵青少年參與社會公益，此外更接軌國際，響應聯合國永續發展目標（SDGs），鼓勵青少年發揮專長展現多元社會關懷，今年活動邀請國際舞蹈家簡珮如為活動代言人，號召青少年舞動熱情，為愛舞所不能。

台新青少年志工菁英獎為首創唯一國高中生志願服務公益平台，是專屬青少年志工的榮譽，25年來培育台灣社會的青年領袖人才，呼籲超過8萬學子投身公益，表揚3,600位青少年志工菁英，計462位教師獲宏揚公益，合作學校超過1,200所並逾700所社團參與，長年獲得中央及縣市政府肯定，共同推動青少年志願服務。

本屆獎項將選出150位得主（含親善大使獎一至二名、全國菁英獎八至九名、傑出志工獎20名及奉獻獎120名），學校則選出社團影響力獎三隊、宏揚公益獎及服務教育楷模獎。過程將由產官學界專業人士階段性審查，並於次年公告結果及舉辦表揚典禮。

台新青少年基金會引領台灣青少年與國際接軌，響應聯合國永續發展目標，從歷屆志願服務事蹟統計顯示，志工關注的永續目標前三名分別為SDGs4「優質教育」、SDGs3「良好健康與福祉」和SDGs11「永續城市與社區」，此外女性志工較關注偏鄉教育、弱勢課輔營隊和動物保護等議題，男性志工則偏向環境議題、資源回收和知識倡議，顯示年輕世代對社會議題的多元關懷。

第25屆「台新青少年志工菁英獎」邀國際舞蹈家簡珮如擔任代言人，藉舞蹈啟發青少年發掘生命中的美好，並化為行動，喚起更多人關注公共事務的心，用熱情突破不可能，為愛舞所不能。活動即日起至10月31日開放網路報名，凡居住台灣，現就讀國、高中職、五專一至三年級學生，熱心公益的青少年或學校成立志願服務性社團均可參加，報名詳情參考台新青少年基金會官網。

公益 菁英

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