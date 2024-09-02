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中信挺兄弟 戰力大躍進

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中國信託承接兄弟隊邁入第11年，累計投入經費已超過30億元，中信兄弟過去十年曾八度闖進總冠軍賽，並在2021年與2022年締造二連霸佳績，是中職球迷人數最多的球隊。中信銀行／提供
中國信託承接兄弟隊邁入第11年，累計投入經費已超過30億元，中信兄弟過去十年曾八度闖進總冠軍賽，並在2021年與2022年締造二連霸佳績，是中職球迷人數最多的球隊。中信銀行／提供

棒球是台灣國球，也是跨越世代的夢想串聯，中國信託是台灣第一家投入五級棒球運動的企業，從扎根公益到力挺國球與世界強權競技，如球員苦練數千次的揮棒，等一顆好球揮出HOME RUN。

中國信託以中信兄弟隊領頭，向下扎根少棒、青少棒、青棒，力挺基層棒運，並投入資源健全成棒實力、銜接職業棒球。2014年在中國信託集團全力支持下，中信兄弟戰力脫胎換骨，管理及培育機制蛻變，過去十年勇奪二連霸、六座亞軍的佳績。中信兄弟全隊上下一心持續為季冠軍及總冠軍的目標努力，近年來透過軟、硬體設施更新，優化球迷觀賽體驗，中信兄弟二軍總教練暨農場主管彭政閔說，「真心感謝中信球團的努力與支持，讓我們贏回球迷信任，並找回在場上拚戰的激情。」

憶及中國信託支持職棒的緣由，中信金控董事暨中國信託慈善基金會董事長辜仲諒指出，2013年底傳出兄弟隊要解散的消息時，他收到許多偏鄉孩子透過教練和老師傳來的簡訊，提到棒球是他們生活的唯一寄託，希望中國信託幫忙，因此辜仲諒積極奔走，促成現在的中信兄弟，「如果當年中國信託沒有支持兄弟隊，台灣的職棒只剩下三隊，聯盟恐怕就打不起來，看到這些偏鄉小朋友這麼愛棒球，我們怎麼忍心讓中職就這麼消滅、解散，讓台灣沒有棒球，中國信託才毅然決然扛起這些責任，接手支持兄弟隊。」

中國信託承接兄弟隊今年邁入第11年，累計投入經費已超過30億元。征戰美國大聯盟多年的台灣之光王建民說，「中信兄弟是全台灣最完整的職棒隊伍，包括球團的經營規模、集團的支持力度，還有積極回饋社會的投入，都是最頂尖的，也是我選擇來中信兄弟擔任教練的重要因素。」

中信兄弟是全台首支建立完整「農場體系」的職棒球團，導入科學化訓練，同時不斷強化軟硬體設備，農場建置在歷時16個月、耗費數億元打造籌建的中國信託屏東公益園區，是台灣第一座媲美美國職棒大聯盟3A等級的訓練基地。同時，臺中洲際棒球場在中信兄弟認養為主場之後，在中國信託大力支持下，大手筆斥資修繕、更新軟硬體設施，過去台灣舉辦多項國際棒球賽事，包括世界12強棒球錦標賽（P12）、世界棒球經典賽（WBC）等，皆以洲際棒球場為指定比賽場地，在中信兄弟帶來廣大人潮，棒球場周邊已打造為「洲際棒球文創園區」。

中信 信託 兄弟

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