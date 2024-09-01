台股加持！金融三業前7月獲利近7700億 寫史上次高紀錄

金管會公布金融三業最新獲利，截至7月底，金融三業稅前獲利為台幣7693.99億元，已超過去年全年獲利，並寫下歷史次高水準，年增率49.55%；其中銀行業獲利3574.3億元，占比46.5%，其次為保險業獲利3186億，占比41.4%、證期業獲利933.69億元，占比12.1%，金融三業今年獲利交出亮眼成績，也與台股前7月大好加持投資收益、手續費收入有關。

今年前7月的銀行業獲利，較去年同期增加356億、年增率11.1%，估計到8月的累計獲利可望破4千億元。對銀行業前7月大賺，銀行局副局長童政彰指出，單看本國銀行，前7月稅前盈餘為3285.1億元，創下歷年最高，主要和金融市場行情佳、帶動財富管理手收增加有關，且海外旅遊潮也帶動信用卡消費簽帳金額，也帶動手續費收入。

保險業獲利成長動能在股市加持，以及台幣匯率前7月續貶之下，年增最為可觀，前7月稅前獲利3186億元，較去年同期成長146%，其中壽險業獲利3005億元、年成長144%，和國內外股票相關的淨投資利益較去年同期增加2076億，加持效果由此可見，另外產險業為181億元，年增182%。

同樣受惠於台股加持，有「證期三業」之稱的證券期貨投信業，今年前7月稅前盈餘為933.69億元，較去年同期增加302億元，年增近48%，三業的獲利均優於2023年同期水準。

證期局副局長高晶萍說，證券商今年前7月稅前盈餘為742.78億元，較去年同期增加50.71%，主因為股市成交價量都增加，雙雙帶動經紀業務收入和承銷自營業務增加。

此外，期貨商前7月稅前盈餘53.26億元，較去年同期成長24.06%，主要得力於經紀業務量增，和客戶保證金在銀行的利息收入增加；而投信業前7月稅前盈餘為137.65億元，較去年同期成長43.8%，亦由於整體投信資產管理規模擴張，截至今年7月底規模已從去年的5兆9962億，增至8兆6680億元，亦推升手續費收入。