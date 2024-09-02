退休金算盤／複合債+多重資產基金 穩定息收

童女士因退休在即，開始面臨如何選擇「勞保年金」與「勞工退休金（勞退新制）」的領取及運用方式抉擇，尤其她的勞退金個人專戶在她每月工資都自願提繳6%下，累積已有400萬元，選擇月領、一次領的利弊，以及相應的退休理財該如何規劃，才能讓退休生活財務狀況游刃有餘，童女士找上銀行財富管理部門協助。

童女士對勞保年金已確定擬採取月領，每月約領取2.6萬元，加上房租收入，每月基本生活費合計有6萬元；至於勞工退休金要一次領還是月領，有朋友勸她月領比較不用擔心錢一下花掉或不慎被騙，也有朋友認為一次領較能將資金活用於想要的投資標的，於是她把問題交給遠東銀行。

童女士的退休理財規劃建議

遠東銀行產品開發部資深協理高宇宏指出，退休人士當然可依照個人風險承受度進行股票相關投資，參與未來可能的資本增值機會。但童女士因為退休後可運用流動資金有限，且股票市場波動較大，為避免遭遇類似如2000年網路泡沫與2008年金融海嘯，波及股票價格大幅減損，建議童女士採取較穩健投資規劃。

高宇宏指出，檢視童女士的資產狀況，兩間房子房貸已清，一間自住、一間出租，定存新台幣200萬元。假設童女士今年65歲屆齡退休，依內政部公告「民國111年全國簡易生命表」的65歲平均餘命約為19年計算，勞工退休金採月領者，每月可領約2.5萬元，加上每月勞保年金與房租收入兩者合計6萬元，童女士每月可用資金共有8.5萬元，就一般退休生活水平算寬裕。

但高宇宏也點出，童女士這樣選擇的風險在於手邊僅有存款200萬元可供運用，且房地產變現不易，萬一退休期間因故急需大額支出，將是問題。

因此高宇宏建議童女士勞退金選擇一次領回400萬元，並將其投入新台幣計價的全球複合債券基金，預估配息率約6%，每月可領取基金配息約新台幣2萬元，另外將定存200萬元投入全球多重資產基金，預估配息率約4.5%，每月可領取基金配息約7,500元，則每月現金流合計可達8.75萬元，雖然相較「勞工退休金採月領」方案少了100元，但萬一因故突需大額現金支出時，可依所需將先前投入價值共計600萬元的全球複合債券基金與全球多重資產基金，進行部分贖回，比處分房地產機動彈性可應急。

另外，高宇宏表示，若童女士能承受匯率波動風險，另一建議是將定存改投入美元計價約20年到期的美國政府公債或高信評投資等級公司債，到期殖利率同樣約4.5%，雖然海外債多為每半年配息一次，但以長期規劃角度來看，每月仍提供約當新台幣7,500元的現金流入，與將定存投入全球多重資產基金所生的現金流相當，且因債券具持有到期若無發生違約事件即返還面額的特性，童女士更能掌握未來到期資金狀況。

規劃後童女士退休後每月約有8.75萬元可用，且價值600萬元的投資部位容易變現，如此則不論每月花用或是大額緊急預備金都無虞。