保險小百科／增值回饋分享金 給付方式有四種
民眾在購買利率變動型人壽保險商品時，保單條款或商品簡介會看到「增值回饋分享金」，增值回饋分享金是什麼，給付方式有哪些選擇呢？
凱基人壽表示，增值回饋分享金的計算方式是，宣告利率減去保單預定利率之差值，乘以保單價值準備金後所得之金額，然而，宣告利率是依據商品所屬帳戶累積資產的狀況並參考市場利率訂定，若低於預定利率時，則以保單之預定利率為準，也就是無增值回饋分享金。
針對增值回饋分享金的給付方式有以下四種，可選擇一、現金給付：將增值回饋分享金採每年給付的方式領回；二、抵繳保費：要保人於繳費期間內之每一保單周年日時，依每年計算之增值回饋分享金之值抵繳該次應繳保險費；三、儲存生息：將增值回饋分享金以年複利的方式累積至保戶欲領取時；四、增購保額：將增值回饋分享金作為保險費購買保險金額，持續增加保障。
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