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專家教你保／AI 風潮 催動保險四大改變

經濟日報／ 侯文成
AIA友邦人壽總經理侯文成。友邦人壽／提供
AIA友邦人壽總經理侯文成。友邦人壽／提供

近期，台灣掀起了一股AI人工智慧發展瘋潮。不僅國外科技大廠的高階領導人來台讚譽台灣的AI實力，更吸引了國際媒體的目光。這股瘋潮傳遞著一個訊息：未來世界將在科技進化的影響下，產生我們無法預測的改變，並為人類創造更進化的生活方式與品質。許多存在我們現今生活中看似難以或無法解決的問題，如「癌症」，在未來有極大的可能性將不再是困擾人類的問題，因此在AI時代下，預期未來保險發展將會有四大面向受到影響。

有句諺語「昨天的太陽，曬不乾今天的棉被」，形容舊有的知識或技能無益今日的需求。在AI時代下，保險發展將會有四大面向受到影響。第一，現代醫學技術勢必不斷突破，使得許多過去無法解決的健康問題得以治療，這意味著我們需要更靈活的醫療保險商品，用來應對新的醫療需求和高昂的醫療費用。

AI時代保險四大面向面臨改變
AI時代保險四大面向面臨改變

第二、國人的平均壽命約為80歲，醫療科技的進步勢必造成人類壽命不斷增加，退休後的生活期間也變得更長。而民眾在退休後可能會經歷「亞健康」狀態，也就是人體處於一個健康與疾病之間的過渡時期，面臨照護、看護、養老村等問題，傳統的保單規畫可能無法滿足長期的現金流需求，因此需要重新考慮保障策略。

第三，社會、經濟和家庭結構都在不斷變化。這些變化影響著人們的保險需求，例如資產傳承、財富規劃和退休計劃。

第四，通膨使得未來的生活成本上升，而過去的保單可能無法應對這種變化。因此，保險規劃需要更具彈性，以應對通膨帶來的挑戰。

隨著科技技術的進步和整合程度的加深，如何讓自己現行的保險規劃不會侷限未來生活的進步，我們需要一個更具靈活與適應性的保險商品。建議民眾可善用保險工具的「優沛選擇權」與「時間累積」這兩大特性，如「友邦人壽富利優沛美元利率變動型還本終身保險」，投保年齡最低0歲，繳費年期有3年、6年、12年三種選擇，使自己在未來面對不可預期的人生變動時，無論是醫療需求、退休現金流需求、資產傳承或通膨規避，都能利用可靠穩定的金錢支援，讓自己與家人是AI科技發展趨勢下的受惠者，而不是受害者。

（本文由AIA友邦人壽總經理侯文成提供，記者戴玉翔採訪整理）

AI 保險 退休

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