老中青男性怎麼保 有祕訣

台灣在2025年將進入超高齡社會，衛福部資料顯示，2022年65歲以上長者，有13.4%仍在工作，性別部分，男性比率達19.07%，較女性8.7%高出逾一倍，這些還在打拚的長者，超過五成的人表示，因為有「經濟上需求」而選擇堅守工作崗位。

壽險業者建議，25至30歲的年輕爸爸，收入相對不寬裕，倘因意外造成長照，對家人來說更是雪上加霜。建議可優先規劃一年期或十年期定期長照險及包含癌症及重疾等疾病保障之精選傷病保險商品，及早因應未來可能的風險，在能負擔保費前提下，先補足自身保障，預防長照及疾病對經濟造成的衝擊。

30至50歲的三明治爸爸，是全家的經濟支柱，且因工作壓力大，必須加班、飲食不正常者，恐怕成為罹患心血管疾病或癌症疾病的族群，可透過同時有身故保障的精選傷病保險提高重大疾病保障額度，以南山人壽新商品「精彩雙保精選傷病定期保險」為例，倘於35年保險期間屆滿契約仍有效，則可領取一筆滿期金，可做為退休金或醫療預備金使用，並可一併及早規劃長照保障，轉嫁未來落入長照狀態的風險，減輕自己未來或子女的負擔。此外，如欲留愛家人，也可考慮兼具身故保障的長照商品。

50歲以上的樂齡爸爸，拉拔孩子長大成人，終於準備退休享受第二人生，但人生風險無所不在，應該將重心轉回自己，隨著年齡愈長，正值癌症及心血管疾病好發年齡，更需要檢視疾病保障是否足夠，其中更要留意失智保障，因為失智症發生率隨著年齡增加也愈高，更要早一步規劃。