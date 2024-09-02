樂齡族備妥三類險 完善保障

台灣將於2025年邁入超高齡社會，樂齡族群的健康照護、意外保障與退休生活成為社會關注焦點；壽險業者建議，樂齡族可考慮投保提供多項特定傷病保障的利變型壽險，不幸罹患特定傷病可提前領取保險金；另外，強化交通意外事故及骨折保障的專屬傷害險、長照險等，均為樂齡族不可或缺的必備保單。

國泰人壽近期推出兩檔主打樂齡保障商品，包括「滿福寶利率變動型終身保險（定期給付型）（外溢型）」，以及強化交通意外事故及骨折保障的樂齡專屬傷害保險「樂享平安定期保險」，全方面關懷長者特定傷病、資產傳承與意外傷害等多項保障，建構完善的樂齡人生防護網。

樂齡族群投保建議

南山人壽針對超高齡社會民眾的保障需求，開發多元長照商品與健康服務。南山人壽目前共有十張長照系列商品，包含一年期、定期險及終身險，部分商品同時提供身故保障、輕度失智給付，強化失智保障，能夠滿足不同年齡層、不同預算的民眾對於長期照顧保障的需求。

南山人壽現售長照商品中，最熱銷的商品類型，以保費實惠的「南山人壽輕鬆陪伴長期照顧健康保險（FLTC）」最受到保戶青睞。熱銷第二名的則是保障範圍完整、具外溢機制，並考量通膨設計，提供長期照顧分期保險金每年2%增加的「南山人壽溢路相守2長期照顧保險（HRLTC2）」，顯示民眾除考量保費，同樣看重保障的完整性及能否有效對抗通膨，打造無虞的老年生活。

衛福部統計，台灣65歲以上的長者罹患失智症盛行率為7.99%，推估人數將達到35萬人，其中最常見原因為阿茲海默性失智症，調查中顯示失智者平均每人每年的總醫療費用支出為53.3萬元，平均每月費用高達4.4萬元。國泰人壽新推出的利變型壽險保單「滿福寶」，除了具有高倍數的身故保障，更結合高達12項易致成長期照顧狀態的特定傷病給付，包括嚴重阿茲海默症、嚴重巴金森氏症等，若被保險人罹患其中一項特定傷病，即可提前領取保險金，作為後續醫療照護費用。

高齡者的意外安全事故傷害預防也是另一項重要課題。國泰人壽針對55歲以上的樂齡族推出專屬意外險「樂享平安」，承保年齡最高可達76歲，保障至91歲滿期。