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金融三業前7月稅前盈餘7693億 賺贏去年全年獲利表現

中央社／ 台北1日電

金融市場熱絡帶動金融三業獲利爆發，今年前7月金融三業稅前盈餘為新台幣7693.99億元，賺贏去年全年表現，寫下歷史次高水準，年增49.55%；其中銀行業大賺3574.3億元，占比46.5%最高，穩居金融獲利主引擎，其次為保險業占比41.4%、證期業占比12.1%。

金融三業指銀行業、保險業及證券期貨投信業，其中，銀行業可進一步細分為本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

金管會公布統計數據，今年前7月金融三業稅前盈餘合計達7693.99億元，相比2023年同期的5144.81億元，年增49.55%。

金融三業中，尤以銀行業表現最佳，前7月稅前盈餘3574.3億元，較2023年同期增加3218.3億元，年成長11.1%，獲利貢獻比近46.5%。

銀行局副局長童政彰指出，本國銀行前7月稅前盈餘為3285.1億元，創下歷年最高，主要是手續費增加最多，因金融市場行情佳挹注財富管理手收，整體而言銀行業近3年盈餘逐年攀高。

保險業今年前7月稅前盈餘3186億元，較去年同期成長146%，其中壽險業為3005億元、成長144%，產險業為181億元，也大幅成長182%。

證券期貨投信業今年前7月稅前盈餘為933.69億元，較去年同期增加631.51億元，年增47.85%，其中證券商、期貨商與投信業，獲利表現均優於2023年同期。

證期局副局長高晶萍指出，證券商今年前7月稅前盈餘為742.78億元，較去年同期增加50.71%，主因為股市成交值增加，帶動經紀業務收入增加，另外，今年加權指數的上升也帶動承銷自營業務增加。

高晶萍說明，期貨商前7月稅前盈餘53.26億元，較去年同期成長24.06%，同樣為經紀業務受惠交易量增，與自營操作績效佳。投信業前7月稅前盈餘為137.65億元，較去年同期成長43.8%，主因整體投信資產管理規模增加，截至今年7月底規模為8兆6680億元，去年則為5兆9962億元，管理規模增加推升經理費收入。

期貨 銀行業

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