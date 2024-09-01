北富銀獲利年增近2成再創新高 信用卡手收年增超過一倍

富邦金控半年報揭曉，其中台北富邦銀行2024年上半年稅後淨利162.5億元，續創歷史新高，整體淨收益年增18.8%，其中，利息淨收益年增12.2%，主要受惠資產規模成長及淨利差提升。

富邦金分析，銀行手續費淨收益年成長46.3%，反映財管及信用卡收益增加。其中財富管理手續費收益年成長40.9%，來自各產品線動能皆良好。此外，由於Costco聯名卡帶動及國內外消費動能提升，信用卡有效卡數及簽帳金額分別較去年同期成長33%及44%，市占率提升，信用卡淨手續費收益年成長幅度更高達139.7%，成長超過一倍以上。

海外分行方面，由於放款規模成長及資產品質穩健，帶動北富銀海外分行淨收益年增16.9%，海外稅後淨利年增17.7%。

此外，數位平台客戶數達488萬及活躍用戶數達328萬，分別較去年同期成長20%及26%。

台北富邦銀行2024年上半年整體授信餘額年成長11.8%，其中個人放款與企業授信年成長分別為13.2%、11.0%，今年以來整體授信餘額成長7.4%，授信動能維持穩健。企業授信方面，今年以來外幣授信成長11.0%，增幅高於台幣授信，主因掌握台商供應鏈移轉及國際聯貸商機。

房屋貸款餘額較2023年底成長7.1%，其他個人授信餘額成長8.9%，其中個人信貸達雙位數成長。台幣存款今年以來成長6.7%，增幅高於外幣，有助控管資金成本。

北富銀也指出，上半年淨利差(NIM)年增3bps（基點，1個基點為0.01％），反映高息環境下，外幣債券部位增加及收益率提升；第二季存放利差及NIM分別較上季增加2bps、1bp，則因台幣升息及放款結構改善，帶動放款利率較上季增加。資產品質方面，逾期放款比率0.11%、備抵呆帳覆蓋率1140.85%，均維持良好水準。