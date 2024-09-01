拚接軌新制 富邦人壽分期繳商品占比提高至六成以上

富邦金控上半年的財報出爐，其中富邦人壽上半年稅後淨利、初年度保費金額均居業界第一之外，尤其富邦人壽持續提升分期繳及保障型商品銷售，分期繳佔比已由46.9%提升至61.0%。

富邦人壽2024年上半年稅後淨利515.7億元，統計顯示，初年度保費年成長16.4%，優於業界7.2%；續年度保費及總保費則雙居業界第二，年成長分別為8.2%、10.7%，大幅優於業界的0.04%、2.3%。

此外，受惠金融市場回穩及股票評價上揚，上半年富邦人壽金融資產未實現餘額持續回升；截至2024年6月底淨值比上升至約11.7%，資本適足率(RBC)達371%。富邦人壽指出，經常性避險支出自第二季起改善，反映美國下半年有降息空間、台灣維持溫和緊縮。由於投資報酬率上升，帶動與負債成本相比的正利差擴大為2.28%。

最新統計也顯示，受惠分期繳商品業績提升，富邦人壽初年度等價保費(FYPE)年成長34.8%，相較業界成長17.0%表現優異，同時帶動FYPE/FYP比率提升至46.6%。因應市場情況，富邦人壽調整商品策略並持續增加分期繳商品銷售，新契約價值(VNB)年成長7.9%。

富邦人壽分析，銷售通路上，銀保通路及業務員通路均衡發展，比重均逾四成，其中銀保通路FYP穩居業界第一；分期繳銷售亦帶動各通路FYPE顯著成長，銀保通路及業務員通路FYPE年增均逾三成。

投資組合上，國外部位占比增加達66.9%，主要反映國外股票部位評價及國外債券部位的匯率影響；現金維持相對較高水位，將視市況伺機布局以提升收益。避險及匯兌前、後之投資報酬率分別為6.19%、5.43%，均高於去年同期，主因變動收益類資本利得增幅較高。

而富邦產險2024年上半年稅後淨利24.4億元，利潤持續增加；簽單保費收入成長11.5%，市佔率達24.6%，續居市場龍頭。自留綜合率86.2%，較去年同期改善，反映持續優化業務結構及風險控管成效。2024年上半年投資績效持穩，投資報酬率達7.49%。