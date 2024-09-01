金管會金檢報告 國銀預售屋信託兩缺失

上半年預售屋交易大爆發，預售屋不動產信託也出現在上半年國銀金檢缺失報告。據金管會檢查局最新公布今年上半年對國銀主要檢查缺失，發現國銀在辦理預售屋不動產信託作業，出現不利買方的兩大缺失。

金管會檢查局上半年對本國銀行執行金融檢查，結果揪出九大缺失業務與16大缺失態樣。其中，消費者保護中，驚見國銀在辦理預售屋不動產信託作業，出現不利買方的兩大缺失。

國銀預售屋不動產信託作業缺失

一是國銀沒有留存賣方交付信託價金明細的日期資料及核對紀錄，檢查局說，這將不利確認賣方是否有依照約定期限，將買方繳的價金交付信託；二是國銀對賣方沒有將買方繳的價金，在收訖的次一營業日交付信託，沒有進一步用書面限期催告賣方必須補足不足金額。