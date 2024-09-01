快訊

金門自大陸引「救命水」 爆外來種魚類入侵危機

飆37度高溫午後雨 吳德榮估周四起颱風威脅台灣、不排除登陸

金管會金檢報告 國銀預售屋信託兩缺失

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

上半年預售屋交易大爆發，預售屋不動產信託也出現在上半年國銀金檢缺失報告。據金管會檢查局最新公布今年上半年對國銀主要檢查缺失，發現國銀在辦理預售屋不動產信託作業，出現不利買方的兩大缺失。

金管會檢查局上半年對本國銀行執行金融檢查，結果揪出九大缺失業務與16大缺失態樣。其中，消費者保護中，驚見國銀在辦理預售屋不動產信託作業，出現不利買方的兩大缺失。

國銀預售屋不動產信託作業缺失
國銀預售屋不動產信託作業缺失

一是國銀沒有留存賣方交付信託價金明細的日期資料及核對紀錄，檢查局說，這將不利確認賣方是否有依照約定期限，將買方繳的價金交付信託；二是國銀對賣方沒有將買方繳的價金，在收訖的次一營業日交付信託，沒有進一步用書面限期催告賣方必須補足不足金額。

失業 金管會 預售屋

延伸閱讀

國銀金檢出現9缺失 子公司管理與防人頭貸款戶要強化

金管會信託2.0評鑑／玉山銀榮獲業務創新獎

金管會信託2.0評鑑／一銀全方位服務奪三獎

信託服務獲肯定 合庫勇奪信託2.0評鑑四大獎項

相關新聞

預售屋信託 國銀2缺失不利買方

上半年預售屋交易大爆發，預售屋不動產信託也出現在上半年國銀金檢缺失報告。據金管會檢查局最新公布今年上半年對國銀主要檢查缺...

匯市最前線／台幣31.8~32.2元波動

匯市交投熱絡，國內匯市上周五（30日）爆量貶值，終場貶值3.7分、收在31.94元；央行統計顯示，新台幣匯率8月狂升8....

金管會金檢報告 國銀預售屋信託兩缺失

上半年預售屋交易大爆發，預售屋不動產信託也出現在上半年國銀金檢缺失報告。據金管會檢查局最新公布今年上半年對國銀主要檢查缺...

中信銀信用卡 歡慶50歲

國內第一大信用卡行中國信託商銀迎來發卡50周年，8月30日舉辦感恩餐會，席開60桌，邀請催生中信卡重要高階主管、協力夥伴...

外匯存底挑戰新高

中央銀行將於本周四（5日）公布8月外匯存底。統計顯示，新台幣匯率8月狂升8.96角、升幅2.81%，為避免升勢失控，央行...

預售屋交易上半年大爆發 驚見國銀出現2大缺失

台灣房市今年大爆發，預售屋出現搶購人潮，預售屋不動產信託也驚出現在上半年國銀金檢缺失報告中。根據金管會檢查局最新公布20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。