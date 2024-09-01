中信銀信用卡 歡慶50歲

國內第一大信用卡行中國信託商銀迎來發卡50周年，8月30日舉辦感恩餐會，席開60桌，邀請催生中信卡重要高階主管、協力夥伴、合作廠商，以及年逾八旬持卡50年的中信資深卡友李繁男出席，回顧發卡50周年，中信金控（2891）創辦人辜濓松就是第一張中信卡的持卡人。

回顧國內信用卡誕生故事，50年前，信用卡僅在美國流通普遍，當年中信金控創辦人辜濓松有感臺灣民眾只能現金交易，為了讓臺灣人民有機會接軌國際，他毅然決定增資新臺幣1億8,000萬元，推出全臺首張信用卡，自此全臺民眾終於能手持臺灣發行信用卡，走遍世界、躋身國際行列，辜濓松也成為首張中信卡持卡人。

感恩晚宴出席重量級高階主管，包括中信金大股東也是董事辜仲諒，以及金控董事長顏文隆、副董事長吳一揆、金控總經理高麗雪，以及中信銀董事長陳佳文、副董事長詹庭禎、前董事長羅聯福、總經理楊銘祥、個人金融執行長楊淑惠，與中信慈善基金會副董事長陳國世，一同切蛋糕慶祝中信卡50歲生日快樂。

中信卡上市半個世紀，中國信託提供24小時免付費客服專線「0800-024-365」，基於「We are family」品牌精神，提供全天24小時、全年365天的親切多元金融服務，也最了解信用卡客戶需求與故事。

站上第一線客服人員分享中信卡發行50年的各個故事。有信用卡客服同仁分享，曾有卡友赴美旅遊時發現中信卡遺失，緊急去電聯繫客服中心，客服人員主動協調中國信託美國子行即時協助。

另外一名中信客服人員分享，基於普惠金融精神，曾接到視障朋友的請託，希望辦一張屬於自己的信用卡，他主動向主管爭取協助，並主動與法遵、分行、徵信等相關部門溝通協調，最終完成中國信託發出的第一張全盲視障同胞的信用卡，並為客戶追蹤至開卡完成。

客服人員分享，這位視障朋友解釋，過去他在商店付現時，總會擔心從皮夾抽出鈔票時，其他鈔票會不小心遺失、或拿錯面額、店員找零刻意隱瞞等，這些全盲帶來的不安全感都是眼睛正常的人無法想像的。如果成功申辦信用卡並綁定行動支付，就可以使用語音通知，掌握刷卡金額，不必再窮擔心，他想「沒想到對於一般人平凡無奇的信用卡，竟是盲胞的畢生心願」，因此主動向主管爭取協助。