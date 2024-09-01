匯市最前線／台幣31.8~32.2元波動
匯市交投熱絡，國內匯市上周五（30日）爆量貶值，終場貶值3.7分、收在31.94元；央行統計顯示，新台幣匯率8月狂升8.96角、升幅2.81%，但今年以來累計貶值1.2元，貶幅3.77%，仍為「最弱亞幣」。過去一周，新台幣匯率累計升值3.6分，升幅為0.11%。
美國上周五公布7月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨平穩，未再進一步下降，同時消費穩健增加，顯示聯準會9月降息1碼機率偏高。
展望後市，匯銀主管預估，短期新台幣匯率仍將維持31.8~32.2元區間波動整理。
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