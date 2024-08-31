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安聯AI收益成長多重資產基金8/28成立 募集規模逾百億

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

安聯投信認為，幸福是跟對趨勢、累積財富，身處AI大趨勢，安聯投信2024全新打造多重資產型基金─安聯AI收益成長多重資產基金在8月19日開始募集，統計至8月22日，三天內共就募集逾新臺幣86億元，基金已在8月28日成立，這檔基金目前持續熱賣，要讓投資人參與AI也能廣納各種收益。目前募集規模根據側面了解，已經超過新台幣百億元。

安聯投信分析，全球股市在7月看到較大的轉變，類股輪動從科技轉向其他領域，除了受到大型科技公司財報令人失望或略有雜音，美國總統候選人川普對台灣、半導體領域的言論，也引發進一步的波動，此外，也傳出拜登政府考慮限制半導體設備出口，面對市場上下震盪，安聯AI收益成長多重資產基金致力為投資人掌握幸福密碼557，也就是以多重資產策略，集結股票五成、債券五成（包括35%可轉債、15%公司債），主動掌握七類收益來源。

值得一提的是，這檔基金是由駐紮於美國矽谷的AI人工智慧團隊先精選投資標的，再由AI人工智慧、收益成長兩強團隊一起挑投資工具，運用收益成長的投資思維，選對好公司、挑出好資產；用對這樣的投資方法同時考量報酬率和波動，可以掌握收益分配，還有長期資本利得成長的空間，舉可轉債為例，就提供了不對稱的風險報酬，擁有參與公司上檔空間的機會，順勢提供下檔保護。

安聯AI收益成長多重資產基金的保管銀行為中國信託商業銀行，除了中國信託商業銀行，基金也已經在逾20家銀行、證券銷售機構上架，基金成立後，同時在基富通證券、鉅亨買基金、中租基金平台、連線商業銀行、好好證券平台等基金平台與數位通路平台銷售，在迎向聯準會可能降息的時刻，期能陪伴投資人大步前進幸福收益。

AI 中國信託商業銀行

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