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外匯存底挑戰新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行將於本周四（5日）公布8月外匯存底。統計顯示，新台幣匯率8月狂升8.96角、升幅2.81%，為避免升勢失控，央行頻頻買匯調節，加上每年2、5、8、11月都是外匯存底孳息較多的月分，8月外匯存底是否締造歷史新高紀錄，成為市場關注焦點。

央行先前公布我國7月外匯存底為5,717.4億美元，月減15.59億美元。央行外匯局局長蔡烱民坦言，外匯存底變動主因有三：央行為維持匯市秩序，進場拋匯阻貶，是7月外匯存底減少的關鍵主因；其次則是投資運用收益入帳、挹注外匯存底；第三為主要貨幣對美元升貶互見、讓外匯存底小幅增加。

根據目前各國公布的最新資料顯示，我國外匯存底僅次於中國大陸、日本、瑞士與印度，排名全球第五。

外匯 日本

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