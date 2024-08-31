行庫法定限額內滿足首購房貸需求 確保核貸戶權益

市場頻傳不動產授信拉「緊」報，公股行庫強調，絕無限貸措施，一定在法定限額範圍內受理房貸，滿足首購需求。確保核貸戶權益，針對已核貸案件，內部會「預留額度」，也會協助客戶依交屋日期安排撥款。

房市買氣持續延燒，多間銀行已瀕臨觸及「銀行法」第72條之2規定的房貸警戒水位，市場頻頻傳出不動產授信拉「緊」報，民眾要排隊辦房貸。行政院長卓榮泰在30日與公股銀行新就任董事長的會面中，強調政府沒有所謂的「限貸令」，希望在風險可控下，各行庫能儘量優先滿足首購自住民眾的房貸需求。

多間公股銀行主管受訪強調，行庫在房貸授信上，絕無限貸措施，民眾辦理房貸業務時，不會要求一定要搭配房貸壽險等其他商品，更不可能在貸款過程中發生不當勸誘的情形。

「非政策」首購房貸利率方面，部分行庫的2.185%「地板價」未絕跡；不過，也有公股銀主管坦言，考量行內72條之2的比率接近警戒值水位，為管控風險，所以已調整分行主管利率核定權限，並因應市場價格變化，最低利率不排除拉升到近2.5%起。

一名行庫主管指出，授信業務訂價都是參酌市場行情及同業條件，沒有刻意拉高非政策性的首購房貸利率「以價制量」；同時，協助無自有住宅者購屋的政策性貸款「新青安」，現行一段式機動利率依然維持1.775%。

此外，市場傳出有民眾已經核貸，卻遇到「總行下令至9月底都禁止撥款」，導致可能發生消費者與建商之間的交易糾紛。

一名公股銀高層表示，行庫一定是在法定限額範圍內受理房貸業務，也會配合政策優先滿足首購、自住的房貸需求；目前新青安皆正常受理，沒有延後撥款的情況，其餘房貸目前也不會有已核貸、卻延遲撥貸的情況。

至於實務上如何確保核貸戶權益，多間公股銀主管指出，首先，針對目前已核貸的案件，銀行內部會在法定限額裡「預留額度」，撥款不會有問題；第二，會提醒客戶，應事先評估買賣合約的交屋期限，與銀行撥款的時程，能否互相配合，分行也會協助客戶依交屋日期安排撥款，以避免客戶與建商之間的交易出現違約情形。

「銀行法」第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款「天條」，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。