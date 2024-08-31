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預售屋交易上半年大爆發 驚見國銀出現2大缺失

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

台灣房市今年大爆發，預售屋出現搶購人潮，預售屋不動產信託也驚出現在上半年國銀金檢缺失報告中。根據金管會檢查局最新公布2024年上半年對國銀主要檢查缺失，發現國銀在辦理預售屋不動產信託作業，出現不利買方的兩大缺失。

第一，為國銀沒有留存賣方交付信託價金明細的日期資料，以及核對紀錄，檢查局說明，這將不利確認賣方是否有依照信託契約的約定期限，將買方所繳的價金交付信託。

第二，國銀對賣方沒有將買方所繳的價金，在收訖的次一營業日交付信託之事，沒有進一步用書面限期催告賣方，必須補足不足金額。

檢查局認為，國銀應該要落實信託公會辦理預售屋不動產開發信託以及價金信託業務應注意事項，在發現交付信託款項有金額以及日期不符合，或是沒有依照約定提供、甚至延遲交付等情況，應該要立刻用書面限期催告賣方改善，包括提出說明，或是將不足金額補足，以保護消費者權益。

金管會 預售屋

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