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國銀金檢出現9缺失 子公司管理與防人頭貸款戶要強化

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會檢查局今年上半年對本國銀行執行金融檢查，結果被揪出九大缺失業務與16大缺失態樣。圖／聯合報系資料照
金管會檢查局今年上半年對本國銀行執行金融檢查，結果被揪出九大缺失業務與16大缺失態樣。圖／聯合報系資料照

金管會檢查局今年上半年對本國銀行執行金融檢查，結果被揪出九大缺失業務與16大缺失態樣，除了延續去年洗錢風險評估必須再改善外，檢查局認為國銀對轉投資事業管理作業須待加強，包括董監事沒有訂定績效考核等。

金管會檢查局每半年會公布對本國銀行、本國金控等的金融檢查結果，30日根據檢查局公布2024年上半年對國銀主要檢查缺失，分布在九大項業務，包含防制洗錢打擊資恐等作業、法令遵循、消費者保護、個人資料保護、轉投資事業管理、授信業務、數位金融、內部管理、資訊安全。

此外，每項缺失業務又有1到3項的缺失態樣，合計共計16項缺失態樣。

按照往例，檢查局會依照行政程序，將金檢缺失資料移給銀行局處理，再由銀行局檢視缺失情節以及改善情況，綜合裁量評估或是懲處。

與去年下半年相比，已經改善的缺失業務為風險管理，但新增轉投資事業管理與內部管理兩大缺失業務。

檢查局金檢發現，國銀在轉投資子公司的管理作業，有三大缺失情節，第一，對子公司向關係人取得不動產使用權資產，母公司沒有依照規定辦理公告；第二，對派任子公司的董監事，沒有訂定績效考核辦法，而且簽報派任名單，也沒有評估說明現任董監事參與董事會以及監督業務，認為管理有欠積極；第三，陳報改善融資性租賃子公司承作融資性租賃業務，擬逐年提高，但沒有如期完成改善。

國銀在內部管理中，則出現對作業系統以及公用電腦使用安全作業有待強化缺失，包括沒有及時移除調職人員的系統權限，分行營業廳公用電腦下載區還零存客戶使用後沒有刪除的個人資料。

與民眾關係的詐騙洗錢業務有關，檢查局認定，國銀應該要建立不同客戶使用同一個IP申辦貸款的檢核機制，以防堵人頭帳戶申辦貸款，金檢也發現國銀沒有針對以上行為，審慎分析其合理性，認定國銀對防止人頭帳戶申辦貸款的措施，實務上有欠拖延。

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