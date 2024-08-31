證交所推動導入IFRS永續揭露準則 第一階段企業宣導會響應熱烈

為接軌國際準則，持續提升永續資訊報導品質及可比較性，以強化資本市場信賴，金融監督管理委員會2023年發布我國接軌國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則藍圖，以直接採用(adoption)的方式導入IFRS永續揭露準則，上市(櫃)公司將自2026年度起依公司資本額規模，分三階段適用IFRS永續揭露準則。

證交所為協助上市櫃公司導入，今(2024)年8月16日及30日特別針對第一階段接軌企業(實收資本額達100億元以上)舉辦宣導會，內容涵蓋證交所與櫃買中心於7月3日公告的「○○公司國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫參考範例」，以利企業深入瞭解各導入階段工作項目的應注意事項，並詳細說明IFRS永續揭露準則相關內部控制實務，以期第一階段企業順利於2026年1月1日導入IFRS永續揭露準則，並於2027年3月16日前完成年報永續資訊專章之揭露。

這次宣導會委請安侯建業聯合會計師事務所會計師王美齡主講「IFRS永續揭露準則導入計畫之介紹」，除闡述IFRS永續揭露準則之基本概念外，亦提供「鋼鐵業」、「半導體業」參考範例，並就導入工作計畫逐項說明其工作重點及申報項目，希望對於企業在執行IFRS永續揭露準則導入計畫時有所幫助。另安侯建業執行副總朱成光以「IFRS永續揭露準則相關內部控制實務」進行專題分享，詳盡說明「永續資訊之管理」內部控制及內部稽核實務應注意事項，以確保企業內部控制設計和執行的有效性，提升永續資訊揭露品質，建立利害關係人使用企業永續報導的信任和信心。

證交所表示，導入IFRS永續揭露準則需跨部門團隊合作，從高階管理階層、永續發展、財務會計、風險控管、法令遵循，到內部稽核等，組織內各職能領域都扮演著重要角色。證交所與證券周邊單位為此建置「接軌IFRS永續揭露準則專區」，整合導入計畫的相關教育訓練資源及實務指引，協助企業能以一站式快速查詢方式，助益企業接軌IFRS永續揭露準則。

證交所作為資本市場的重要平台，將持續推動我國永續發展及接軌國際，整合資本市場ESG生態系的各方資源與力量，提供企業更積極的淨零治理策略，協助各產業及早因應「淨零減碳」及永續轉型，並強化永續資訊揭露之品質，以厚實國際競爭力。

這次宣導會相關簡報及影片置放於「公司治理中心-宣導活動」項下(https://cgc.twse.com.tw/promoteEvent/promoteEventArticleCh/743)，提供更多企業先進瀏覽觀看。