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台銀：美降息訊號等4利多 金價盤堅於2500美元之上

中央社／ 台北31日電
美國降息也有利於金價上漲。路透
美國降息也有利於金價上漲。路透

今年以來國際金價行情火熱，多頭走勢能否延續，台灣銀行貴金屬部指出，隨美國聯準會發出強烈降息訊號，加上中東、俄烏地緣政治風險不斷升溫，以及多國央行持續購金、傳統旺季將至，4大利多驅動下，預期金價有望持續盤堅於每盎司2500美元之上。

根據主計總處統計國際金屬商品行情，以今年截至7月底而言，黃金價格月月呈現年增格局，且7月的年成長幅度擴大至22.9%。

台銀貴金屬部表示，近期國際金價在美國聯準會（Fed）降息時程預期更趨明確，同時，中東地緣政治緊張局勢持續擴大、烏克蘭越境反攻俄羅斯領土，避險資金湧入金市，激勵國際黃金現貨價格在8月20日創下每盎司2531.6美元的歷史新高點。

黃金價格能否維持動能不墜，台灣銀行貴金屬部表示，金價走勢與國際金融情勢變化、供需問題息息相關，目前市場聚焦於美國貨幣政策有望轉向寬鬆，整體而言，金價將呈現屢創新高後小幅壓回震盪整理的格局，長線維持盤堅走勢，下檔空間應有限。

台銀貴金屬部進一步指出，今年度第2季以來，各主要央行紛紛降息，比如歐洲央行及瑞士央行均於6月啟動降息，英國央行8月加入降息行列，且聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）明確表示降息時程已近，美元指數持續走弱，意味持有黃金的機會成本逐步下降。

同時，台銀貴金屬部引述近期國際機構報告指出，印度等多國央行持續購金，2024年第2季總共購買183公噸黃金、較去年同期成長6%，顯示需求強勁，加上時序將進入第4季的傳統旺季，綜合研判，金價可望延續多頭走勢，持續盤堅於每盎司2500美元之上。

台銀貴金屬部分析，若以色列與黎巴嫩真主黨的衝突愈演愈烈，避險買盤有望推動金價挑戰歷史前高，不過，仍需留意當前金價已相當程度上反映了美國降息及地緣風險預期，若聯準會降息幅度或時間未如市場預期，又或是地緣衝突緩解，不排除可能引發金市賣壓，出現波段漲多拉回的修正。

台銀貴金屬部建議，投資人可持續觀察聯準會動向、地緣政治發展、美國大選的政策變化，及每月公布的美國核心PCE、CPI及領先指標與非農就業等重要經濟數據，依投資屬性為積極型、穩健型或保守型，採分批布局方式買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣，配置黃金部位，平衡資產風險及收益。

美國聯準會 金價 降息

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