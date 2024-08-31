快訊

直指柯文哲？彭振聲涉貪汙圖利罪 遭檢聲押禁見

美股走升 道瓊漲228點續創歷史新高、那指上揚1.13%

晴朗炎熱午後雨 吳德榮：摩羯颱風醞釀 下半周恐登陸構成威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金控淨值創高 配息看增…14家上半年金額達4.8兆

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
富邦金上半年稅後純益813億元、年增九成。 圖/富邦金控提供
富邦金上半年稅後純益813億元、年增九成。 圖/富邦金控提供

14家金控半年報全數出爐，截至6月底淨值共4.88兆元，寫金控史上新高紀錄，全年有機會挑戰5兆元大關，季增0.21%，連三季走揚，可望助攻全年配息。

14家金控中，以四家壽險型金控平均季增3%最佳，顯示壽險型金控第2季獲利強勁及其他權益回升，將有助實現潛在資本利得、提升2024年配息能力。

富邦金（2881）、新光金、開發金及國泰金6月底淨值各季增4.6%、3.4%、2.5%及1.8%，是14家金控中季增幅前四大，這四家壽險金控淨值平均季增3.14%，高於八家銀行型和兩家證票券型金控，各平均季減2.6%及1.4%。

法人指出，金控第2季單季淨值增幅僅0.21%，主因是第2季金控淨值需扣除配發2023年現金股息約2,274億元，抵銷了金控第2季單季稅後純益季增1,793億元及其他權益單季回升513億元。

14家金控昨天全數公告半年報，合計第2季單季淨值增加102.5億元或0.21%，推升6月底淨值攀升到4.88兆元的史上新高點，主要來自兩大成長動能，一是獲利大增，二是其他權益損失大幅改善。

14家金控累計上半年稅後純益3,375億元、年增65%，更已達2023年一整年獲利3,638億元的92%；截至6月底其他權益虧損縮減到119.73億元，光上半年就回升了1,967億元，兩大利多將帶動2024年可分配盈餘增加。

富邦金上半年稅後純益813億元、年增九成，其他權益第2季單季也續回升259億元到6月底的507億元，是14家金控中最佳；國泰金上半年稅後純益717.6億元、年增121%，其他權益虧損金額也縮減到6月底的虧損302億元。

銀行型金控則以中信金、玉山金其他權益分別回升50億元及28億元最多，台新金的其他權益也轉盈達13.6億元。

14家金控中，6月底包括富邦金、玉山金、元大金、兆豐金、台新金、國票金和第一金等七家，「其他權益」都已轉正，顯示潛在資本利得增加外也可提升資本適足率。

「其他權益」是包括金融資產評價損益、及兌換損益，因今年第2季台美股飆漲，讓股票評價利益大幅回升、抵銷了海外債評價損失。依規定，股票部位處份後，可入未分配盈餘，增加配股空間。

富邦金 淨值

延伸閱讀

買國泰金（2882）套在高點分三次賣出後「逆轉勝」！ 達人：市場跟經驗是最好老師

「新新併」殺出中信金…金融股暑期唱大戲！00878再搭順風車

有新光金、台新金或中信金持股怎麼應對？ 專家：跟誰成局對整體金融環境良性看待

富邦金（2881）破百股價「三位數」在不遠之日？ 專家：如果公布獲利再爆發

相關新聞

金控淨值創高 配息看增…14家上半年金額達4.8兆

14家金控半年報全數出爐，截至6月底淨值共4.88兆元，寫金控史上新高紀錄，全年有機會挑戰5兆元大關，季增0.21%，連...

台幣8月狂升8.96角

熱錢匯出加上進口商同步大買美元，與出口商月底拋匯潮形成「對作」，國內匯市昨（30）日爆量貶值，終場貶值3.7分收在31....

第一金衝刺獲利 調整外幣放款

第一金昨（30）日揭示上半年稅後純益137.3億元是史上同期新高，每股稅後純益（EPS）為0.98元，主要獲利動能來自子...

中國信託挺棒球 號召女子隊

第12屆中信盃黑豹旗全國青棒大賽明（1）日起報名、10月初正式開打，繼去年首見純女子球隊參賽，引起各界熱烈迴響，主辦單位...

美元保單宣告利率衝4.15%

為提升銷售業績，壽險公司持續拉高美元保單宣告利率吸引客戶目光。全球人壽9月將調升19張美元保單的宣告利率，幅度為5個基本...

「台灣甲子園」 要創造奇蹟

中信盃黑豹旗舉辦以來，出現不少感動人心的故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。