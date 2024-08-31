金控淨值創高 配息看增…14家上半年金額達4.8兆

14家金控半年報全數出爐，截至6月底淨值共4.88兆元，寫金控史上新高紀錄，全年有機會挑戰5兆元大關，季增0.21%，連三季走揚，可望助攻全年配息。

14家金控中，以四家壽險型金控平均季增3%最佳，顯示壽險型金控第2季獲利強勁及其他權益回升，將有助實現潛在資本利得、提升2024年配息能力。

富邦金（2881）、新光金、開發金及國泰金6月底淨值各季增4.6%、3.4%、2.5%及1.8%，是14家金控中季增幅前四大，這四家壽險金控淨值平均季增3.14%，高於八家銀行型和兩家證票券型金控，各平均季減2.6%及1.4%。

法人指出，金控第2季單季淨值增幅僅0.21%，主因是第2季金控淨值需扣除配發2023年現金股息約2,274億元，抵銷了金控第2季單季稅後純益季增1,793億元及其他權益單季回升513億元。

14家金控昨天全數公告半年報，合計第2季單季淨值增加102.5億元或0.21%，推升6月底淨值攀升到4.88兆元的史上新高點，主要來自兩大成長動能，一是獲利大增，二是其他權益損失大幅改善。

14家金控累計上半年稅後純益3,375億元、年增65%，更已達2023年一整年獲利3,638億元的92%；截至6月底其他權益虧損縮減到119.73億元，光上半年就回升了1,967億元，兩大利多將帶動2024年可分配盈餘增加。

富邦金上半年稅後純益813億元、年增九成，其他權益第2季單季也續回升259億元到6月底的507億元，是14家金控中最佳；國泰金上半年稅後純益717.6億元、年增121%，其他權益虧損金額也縮減到6月底的虧損302億元。

銀行型金控則以中信金、玉山金其他權益分別回升50億元及28億元最多，台新金的其他權益也轉盈達13.6億元。

14家金控中，6月底包括富邦金、玉山金、元大金、兆豐金、台新金、國票金和第一金等七家，「其他權益」都已轉正，顯示潛在資本利得增加外也可提升資本適足率。

「其他權益」是包括金融資產評價損益、及兌換損益，因今年第2季台美股飆漲，讓股票評價利益大幅回升、抵銷了海外債評價損失。依規定，股票部位處份後，可入未分配盈餘，增加配股空間。