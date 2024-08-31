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「台灣甲子園」 要創造奇蹟

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

中信盃黑豹旗舉辦以來，出現不少感動人心的故事。

去年中信盃黑豹旗出現賽史首支純女子棒球隊─高雄女中加入戰局，隊長李珦琳愛看美國職棒大聯盟，一直關注中信盃黑豹旗的賽事。

原本高雄女中沒有棒球隊，她還特地找了高雄中學棒球隊的朋友一起練球，因為實力差距而曾經被投手K到、嚴重瘀青一個月，但也間接結識同樣熱愛棒球的高雄女中學姐學妹，為日後球隊成軍打下基礎。

李珦琳說，「因為實際下場投球之後，我們都覺得比起看球，更喜歡打球。」去年她們終於圓夢大喊：「熱血不只是男生專利！」

與隊友肩併肩奮鬥的，還有台南一中。從2014年就開始參賽的台南一中，在2022年拿下引頸期盼的首勝。

這份等了九年的勝利，喜悅背後帶有悲傷的氛圍，因為當時曾在全國高中軟式聯賽繳出七局完投、創造隊史好表現的學長林佑謙，在中信盃黑豹旗賽前一周，因為車禍意外過世，隊友們眾志成城，帶著學長的期盼與來自天上的祝福，打者火力相挺、投手七局完封對手，台南一中終於奪下中信盃黑豹旗首勝，並期望未來能夠持續締造紀錄，Dream Big！

去年16強賽事，台北市大理高中交手台南海事，沒想到大理高中隊上兩名球員一個手斷、一個鼻梁斷，傷兵累累，其餘選手將士用命，帶著隊友的期待，奮力闖進八強。

中信盃黑豹旗也讓熱愛棒球的家長全心投入。

例如，新竹縣竹北高中的教練團，是由兩位來自竹科友達公司旗下的工程師經理張新安、副理曾煥雯所組成，熱血老爸從小帶兒子打社區棒球，更報考教練證照一起參與中信盃黑豹旗留下回憶。

中信 台南一中 雄女

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