中國信託挺棒球 號召女子隊

第12屆中信盃黑豹旗全國青棒大賽明（1）日起報名、10月初正式開打，繼去年首見純女子球隊參賽，引起各界熱烈迴響，主辦單位中華民國棒球協會及冠名贊助企業中國信託商業銀行今年特別增設「女子組」，讓更多喜歡棒球的高中女生也能一起在紅土球場上競技，揮灑青春活力。

中信盃黑豹旗是台灣規模最大的青棒賽事，有「台灣甲子園」之稱，每年號召所有喜愛棒球的高中生一起追夢，不分級別、性別，大家為了球隊及學校榮譽熱血奮鬥，為人生只有一次的青春留下最深刻紀錄，賽事也出現不少感動人心的故事。

中信金控（2891）董事暨中華棒協理事長辜仲諒曾提及，他父親、中信金控創辦人辜濓松很愛棒球，每年都要看日本甲子園，看到甲子園的高中生為了團隊用生命在打球的精神，常常看得一把鼻涕一把眼淚，他一直牢記在心，後來投身慈善公益，擔任中國信託慈善基金會和中國信託反毒教育基金會董事長，也致力於體育公益，中國信託從少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒，全力支持五級棒運，有助台灣棒球發展更上一層樓。

辜仲諒指出，日本甲子園有4,000支隊伍參加，日本高中生一生中最期待的就是打進甲子園，辜仲諒認為，甲子園選手的意志力強，每一球都是用生命在拚，大家全力以赴，透過棒球學習團隊合作、刻苦耐勞、永不放棄以及犧牲小我，完成大我的精神，強調「棒球是一項了不起的運動」，他希望台灣年輕人能從棒球學到這種態度，這也是他對中信盃黑豹旗的期許，更希望未來參賽隊伍能突破200支隊伍，擴大規模。中國信託將持續投入資源支持，期待中信盃黑豹旗能與日本甲子園齊名，成為台灣高中生最重要的圓夢舞臺，甚至成為國際喜愛棒球的朋友關注的賽事。

中信銀行自2015年起冠名贊助中信盃黑豹旗，至今已持續十年，共有1,726隊參賽，31,000人次曾參加，今年中信盃黑豹旗報名隊伍可望從2014年的137支隊伍增加至200隊參賽。