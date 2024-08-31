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第一金衝刺獲利 調整外幣放款

經濟日報／ 記者廖珮君林勁傑／台北報導
第一金。 聯合報系資料照
第一金。 聯合報系資料照

第一金（2892）昨（30）日揭示上半年稅後純益137.3億元是史上同期新高，每股稅後純益（EPS）為0.98元，主要獲利動能來自子銀行淨手續費收入年大增三成，彌補了淨利息收入和SWAP收益下滑；內部預估美國9月降息後，仍可續推升手續費收入，估全年手收大賺100億元刷史上新高。

第一金控副總李淑玲說，內部預估美國聯準會每降息一碼對淨利差影響約0.5個百分點，因此小幅下修2024年全年淨利差（含SWAP收益）到1.03%，主因是企業的外幣放款需求，可能會因預期再降息而遞延，Swap投資收益則是會緩降。

今年前七月第一銀SWAP投資收益是82億元，預估全年可維持130億元，年減13%，明年依降息速度與幅度，估SWAP可能再降到100億元；一旦降息快又大，SWAP收益會減少，但有助外幣放款動能提升。

合庫銀表示，美台利差使行庫去年以來大賺SWAP換匯收益，去年收益90億元，今年上半年為60億元，預估美國9月降息後收益會受限，但期望維持與去年相當水準，估全年75-90億元之間。

第一金控 美國聯準會 降息

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