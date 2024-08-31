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台幣8月狂升8.96角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

熱錢匯出加上進口商同步大買美元，與出口商月底拋匯潮形成「對作」，國內匯市昨（30）日爆量貶值，終場貶值3.7分收在31.94元，一天爆出26.13億美元成交巨量；央行統計顯示，新台幣匯率8月狂升8.96角、升幅2.81%，但今年以來累計貶值1.2元，貶幅3.77%，仍為「最弱亞幣」。

匯銀主管指出，逢8月最後一個交易日，進、出口商昨天買賣交投熱絡，加上熱錢持續匯出，促使新台幣匯率終場貶值作收。

匯銀主管說，「熱錢持續匯出，加上進口商、出口商全都進場，央行施以調節維持秩序，匯市熱翻天」。

央行統計顯示，美元指數昨天上漲0.09%，主要亞幣多數貶值，僅人民幣一枝獨秀升值0.35%；日圓匯率昨天下跌0.14%，新台幣與星元分別貶值0.12%與0.09%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元下挫0.07%。展望後市，匯銀主管預估，短期內新台幣匯率仍將維持31.8~32.2元區間波動整理。

央行資料指出，今年以來國際美元已經由強轉弱、美元指數翻貶0.05%，放眼主要亞幣，星元匯率升值1.25%，日圓匯率貶值幅度縮小至2.43%，韓元匯率貶值3.45%，新台幣匯率則下挫3.77%、淪為「最弱亞幣」。

匯銀主管說，美聯準會9月降息已成定局，關鍵是降息幅度及速度，不過今年以來截至昨天止，美元已揮別過往強勢格局，有助新台幣等主要亞幣走勢持穩，接下來，外資動向、亞幣強弱與台股表現，均為影響新台幣匯率主要變數。

台幣匯率 央行 新台幣

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