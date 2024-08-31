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合庫金、第一金 房貸撥款放緩

經濟日報／ 記者林勁傑廖珮君／台北報導
銀行拉長房貸撥款期，影響下半年房市。 聯合報系資料照
銀行拉長房貸撥款期，影響下半年房市。 聯合報系資料照

合庫金控（5880）、第一金控昨（30）日舉行法說會，房貸業務成為焦點。合庫表示，目前正常受理，但短期需消化大量已受理案件會拉長審核期，因此會提醒客戶買賣合約交屋能否配合撥款時程；一銀則說，房貸水位逼近銀行法72-2條上限及資本適足率考量而控制撥貸量、撥貸速度趨緩，預估全年房貸仍會成長12~13%，明年房貸量才會下降。

合庫金昨日舉行第2季法說會，由新任金控總經理蘇佐政主持。房貸業務方面，合庫銀指出，目前國銀拉長撥款期，短期看不出對房市影響，惟年底有一波新屋交屋潮，加上地緣政治衝突未解，預估下半年房市「量收斂價持穩」。

合庫個金主管表示，2019年到2023年間本國銀行購屋貸款年增率平均為7.8%；今年1月起從7.9%逐月成長到10.8%，量能持續成長，短期需要消化大量已受理案件，會拉長審核期間，但合庫目前正常受理案件。

合庫主管說明，由於銀行法第72-2條限額及風險考量，審核期間拉長，怕影響撥款時程，會提醒客戶先評估買賣合約交屋期限能否配合撥款時間，以避免影響權益。至於合庫不動產水位，土建融約1,500億元，個人房貸則約7,300億元，較去年底餘額成長9%、較去年7月成長15%以上，未來朝繼續成長方向。合庫會持續拓展購屋貸款以外的週轉金、其他消費性貸款等，提升獲利。

第一銀行6月底房貸餘額6,743億元，年增13.7%，一銀內部評估，因去年8月新青安才上路，基期墊高下使今年下半年房貸年成長會略降，估全年會維持12~13%成長率。一銀內部對72-2條警戒水位是28%，目前是27.7~27.8%，將會朝吸收存款，或就攤還部位做撥貸，不動產放款占總放款比率是34%低於同業平均37%。一銀內部預估下半年房貸仍會略微成長，整體量能下滑應會落在明年。

目前一銀不動產放款策略，土建融做都更危老，房貸則仍以自住為主，會擇優控管貸放量，也僅會承作自家土建融的整批分戶貸款，目前平均房貸利率是2.3%。

展望下半年房市，合庫主管指出，國銀在不動產限額之下拉長撥款時程，短期看不出來對房市影響。而今年1到7月買賣移轉棟數為21萬棟，年成長27.9%，且年底還有一波新屋交屋潮，加上美國總統大選及國際地緣政治衝突未解，預估下半年房市交易量年增率應會慢慢收斂，但價格持穩。

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