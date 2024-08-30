14家金控淨值攀4.88兆元巔峰、邁5兆大關 助攻配息

14家金控半年報全出爐，截至2024年6月底淨值4.88兆元，寫金控史上新高紀錄，全年有機會挑戰5兆元大關，季增0.21%，連三季走揚，又以四家壽險型金控平均季增3%最佳，顯示壽險型金控第二季獲利強勁及其他權益回升，將有助實現潛在資本利得、及提升2024年配息能力。

富邦金（2881）、新光金、開發金及國泰金6月底淨值各季增4.6%、3.4%、2.5%及1.8%，是14家金控中季增幅前四大，這四家壽險金控淨值平均季增3.14%，遠高於八家銀行型和兩家證票券型金控，各平均季減2.6%及1.4%。

法人說，金控第二季單季淨值增幅僅0.21%，主因是第二季金控淨值需扣除配發2023年現金股息約2,274億元，抵銷了金控第二季單季稅後純益季增1,793億元及其他權益單季回升513億元。

其中壽險型金控淨值平均季增3%，高於銀行型和證票券金控，則是因壽險金控第二季稅後純益、及其他權益回升幅度，遠高於配息額，這也意味著第二季台股及美股各大漲逾13%及4%帶動子壽險公司在OCI與FVPL覆蓋法中的股票評價部位走揚，抵銷了債券虧損，有助於今年潛在資本利得增加。

14家金控今(30日)半年報全數公告，合計第二季單季淨值增加102.5億元或0.21%，推升6月底淨值攀升到4.88兆元的史上新高點，主要來自兩大成長動能，一是獲利大增，二是其他權益損失大幅改善。

14家金控累計上半年稅後純益3,375億元、年大增65%，更已達2023年一整年獲利3,638億元的92%，截至6月底其他權益虧損縮減到119.73億元，光上半年就回升了1,967億元，兩大利多將帶動2024年可分配盈餘增加。

又以富邦金上半年稅後純益813億元、年增九成，其他權益第二季單季也續回升259億元到6月底的507億元，是14家金控中最佳；國泰金上半年稅後純益717.6億元、年增121%，其他權益虧損也季減137億元到6月底虧損302億元，虧損季縮減三成。

銀行型金控的其他權益數回升，則以中信金、玉山金其他權益，第二季回升50億元及28億元最多，台新金的其他權益損失也轉盈達13.6億元，季增21億元。

14家金控中，6月底包括富邦金、玉山金、元大金、兆豐金、台新金、國票金和第一金等七家、半數金控「其他權益」都已轉正，顯示潛在資本利得增加外也可提升資本適足率。