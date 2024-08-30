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美元宣告利率「天花板」 這家壽險拉高至4.15%、業界最高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為提升銷售業績，壽險公司持續拉高美元保單宣告利率吸引客戶目光。全球人壽9月將調升19張美元保單的宣告利率，幅度為5個基本點（0.05個百分點），其中包含18張現售美元保單及一張停售美元保單，調整後，美元保單最高利率來到4.15%、拉高了美元宣告利率的「天花板」，為目前市場上最高水準。

全球人壽指出，觀察這幾張商品的美元區隔資產帳戶持續表現穩健且有累積收益，在符合公平待客原則下，就同一區隔資產的現售與停售商品，均適度調升宣告利率5個基本點（0.05個百分點），將獲利與保戶分享；全球人壽9月共調整18張現售美元保單以及一張停售美元保單，調整後，美元保單最高宣告利率來到4.15%。

除全球人壽外，三商美邦人壽（2867）9月也調升了37張美元保單宣告利率、調幅為5個基本點，其中現售九張、停售28張，調整後最高宣告利率為3.65%。三商美邦指出，本月調整主要考量因素為「區隔資產固定收益債券利息收益率上升」，因此，適度調升宣告利率回饋客戶。

目前為止，包括富邦人壽、南山人壽、新光人壽、元大人壽、凱基人壽、遠雄人壽與台新人壽均表示，9月宣告利率按兵不動。

台灣人壽尚未公告9月宣告利率調整概況，但該公司先前公布的美元宣告利率最高來到4.1%。至於國泰人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽、第一金人壽、元大人壽與台新人壽等，美元最高宣告利率也達4.05%，南山人壽7月亦調升最高宣告利率至4%。

所謂「宣告利率」，是指保險公司向保戶收取保費後加以運用後，依據實際投資狀況等因素而得到的報酬率。 因此宣告利率會隨著經濟環境而有所改變，是一種非固定也非保證的利率。

保單 凱基人壽 美元

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