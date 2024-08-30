第一金法說會／房貸未停止收件 明年量能趨緩

第一金（2892）30日法說會，市場聚焦房市。第一銀行副總蔡淑惠說，一銀並沒有停止受理房貸，僅是因水位已逼近銀行法72-2條法規上限，及資本適足率考量而控制撥貸量，撥貸速度趨緩，預估全年房貸仍會成長12~13%，明年整體房貸量才會下降。

據數據顯示，第一銀行6月底房貸餘額6473億元，年增13.7%，一銀內部評估，因去年8月新青安才上路，基期墊高下使今年下半年房貸年成長會略降，估全年會維持12~13%成長率。

一銀內部對72-2條警戒水位是28%，目前是27.7~27.8%，將會朝吸收存款，或就攤還部位做撥貸，不動產放款占總放款比率是34%低於同業平均37%。一銀內部預估下半年房貸仍會略微成長，整體量能下滑應會落在明年。

目前一銀不動產放款策略，土建融做都更危老，房貸則仍以自住為主，會擇優控管貸放量，也僅會承作自家土建融的整批分戶貸款，目前平均房貸利率是2.3%。

至於未來房市看法，一銀認為目前適逢交屋潮，但受各家銀行撥貸趨緩，預估移轉棟數量會減緩，但房價會持穩，估下半年房市是「量穩、價平緩」。目前一銀內部新青安房貸寬限期，繳款都很正常。